Saint Gall ou l’urgence de l’évangélisation en Europe

Évangéliser, une « tâche permanente »

Irlandais, saint Gall, compagnon de saint Colomban (VIsiècle) est fêté le 16 octobre. Il a participé à l’évangélisation de l’Europe — en particulier l’est et le nord de la Gaule, l’Allemagne et la Suisse — en annonçant l’Évangile aux païens des régions qu’il traversait. Il a également vécu en ermite près du lac de Constance, en Suisse, ce qui lui a valu le surnom d’«apôtre de Constance ». On raconte qu’un ours venait fréquemment lui rendre visite et lui apportait parfois son bois… Toujours est-il qu’aujourd’hui un monastère et une ville existent à cet endroit, qui portent son nom… et qu’un ours figure sur les armoiries de la ville de Saint-Gall !

En 2012, à l’occasion de l’Assemblée Plénière du Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE) qui se tenaient dans cette ville; le pape d’alors, Benoît XVI, avait invité les évêques à s’inspirer de ce saint évangélisateur : Sa mémoire insistait-il « sera utile pour stimuler » et pour regarder « avec foi et espérance la grande “moisson” qui n’est autre que l’ensemble des peuples de l’Europe ». Dans cette lettre, il invitait également l’Église d’Europe « à réfléchir sur la tâche permanente de l’évangélisation et sur son urgence actuelle et renouvelée » et à suivre l’expérience de saint Gall qui témoigne par sa vie que « le message chrétien est semé et s’enracine efficacement là où il est vécu de façon authentique et éloquente par une communauté ».