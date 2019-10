Syrie : le pape demande que soient recherchées des “solutions efficaces” pour la paix

“Mes pensées vont encore une fois au Moyen-Orient. En particulier, la Syrie bien-aimée et tourmentée d’où vient une nouvelle dramatique sur le sort des populations du nord-est du pays, obligées d’abandonner leurs maisons à cause d’opérations militaires”, a déclaré le pape François.

Parmi ces populations se trouvent de « nombreuses familles chrétiennes », a pointé le chef de l’Eglise catholique. “A tous les acteurs concernés et à la communauté internationale, s’il vous plaît, je réitère l’appel de s’engager sincèrement, avec honnêteté et transparence, sur la voie du dialogue pour rechercher des solutions efficaces” à la résolution du conflit, a-t-il ainsi lancé sous les applaudissements des fidèles.

Crise en Equateur

Par ailleurs, une violente crise sociale provoquée par des réformes économiques agite l’Equateur depuis près de deux semaines, s’est attristé le pontife sud-américain. Depuis le début des événements, les manifestations ont causé la mort d’au moins six personnes. Près de mille autres ont été blessées lors d’affrontements avec la police.

“Je me joins au chagrin pour les morts et les blessés”, a confié le successeur de Pierre. Il a également encouragé à rechercher la paix sociale, en accordant une attention particulière aux populations les plus vulnérables, aux pauvres et aux droits de l’homme. L’état d’urgence a été décrété pour deux mois et quelque 74.000 militaires et policiers ont été déployés dans le pays tandis qu’un couvre-feu a été décrété depuis le 12 octobre à Quito, la capitale du pays.