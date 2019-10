La Vierge, une femme aux multiples visages

Du latin mea domina (« Ma Dame »), le terme « Madone » exprime une forme particulière d’hommage et de respect. Il a été emprunté au langage des troubadours français qui désignaient, dès le XIIsiècle, la plus désirable dame de la Cour. Et qui d’autres que la Vierge Marie mérite une telle dénomination, elle qui représente la femme éternelle par excellence ?

À travers une trentaine de Madones réalisées sur deux siècles (1350 à 1530), la galerie Sarti, à Paris, propose de découvrir l’évolution des représentations de la Vierge mais aussi tous les aspects qui font d’elle une femme multiple, à la fois mère de Dieu et maman comme les autres. L’exposition débute naturellement par Giotto et l’influence considérable qu’il a eu sur ses contemporains. Les Vierges, encore quelques peu hiératiques, cultivent la tradition giottesque avec les fonds dorés et les influences byzantines. Marie est encore représentée en majesté, soulignant ainsi davantage la « mère de Dieu » que la femme.

À la suite de Giotto, les peintres s’attachent bientôt à montrer les sentiments de tendresse qui lient la mère à l’Enfant. Marie regarde son enfant jouer, sans toutefois se départir de son expression de tristesse car elle connaît son destin tragique. Mais de manière plus naturelle, comme une femme du peuple, elle est désormais assise sur un coussin et allaite son Fils. Avec plus de liberté, les peintres vont ainsi la montrer sous les aspects d’une mère et d’une épouse « normale » On la représente lors de son mariage, en train d’allaiter ou lors de son décès.

Mais pour ne pas rompre totalement avec cette communication essentielle entre les deux mondes, celui du divin et de l’humain, les artistes ont parfois eu recours à quelques subtilisés symboliques. C’est le cas pour deux Madones de l’exposition représentées avec une fenêtre, lien direct avec le Ciel. Celle-ci rappelle que la Vierge est l’élue de Dieu. Enfin, Marie ne serait pas complète si l’on n’évoquait pas son rôle universel. Mère de Dieu oui, mais aussi mère de tous les Hommes. Son affection et son rôle protecteur s’étendent à tous ceux qui font appel à elle. La Madone protectrice, qui abrite sous son manteau les pénitents, rappelle qu’elle est la femme universelle et éternelle.

Pratique : La Madone, femme éternelle, Galerie Sarti à Paris, jusqu’au 20 décembre 2019.