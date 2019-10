Quand Olivier Giroud prie pour son rival à la pointe de l’attaque de Chelsea

Dans un entretien accordé jeudi 10 octobre au quotidien Ouest France, l’international français Olivier Giroud a une nouvelle fois évoqué sa foi et sa façon de la vivre comme footballeur en partageant une anecdote assez touchante.

Alors qu’il doit composer avec la rivalité de Tammy Abraham, un jeune et prometteur joueur de 21 ans, à la pointe de l’attaque de son club, il a raconté comment il vivait cette concurrence. Alors que le jeune Tammy Abraham venait de rater un tir au but lors d’un match opposant son équipe à Liverpool, Olivier Giroud, beau joueur, a pris soin de le réconforter. « J’ai laissé de côté la concurrence, le fait d’être en compétition avec lui. Je me suis mis à sa place », a-t-il déclaré. L’attaquant français a alors contacté son ami, le pasteur Joël Thibault, afin que celui-ci trouve un verset de la Bible qu’il pourrait offrir au jeune Tammy Abraham, chrétien également. L’histoire ne dit pas comment le jeune attaquant a pris ce geste, qui n’est pas sans rappeler l’invitation du Christ à prier pour ses ennemis.

Le geste est d’autant plus touchant, en effet, que Olivier Giroud, en raison même de la concurrence d’Abraham, peine à garder un statut de titulaire indiscutable à Chelsea. Évoquant cette période troublée, l’international assure placer sa confiance en Dieu : « Je ne me sens pas abandonné. Je suis prêt, avec mes armes, à affronter ces difficultés. On prie plus, on patiente et on fait confiance. » Footballeur à la foi chrétienne chevillée (et tatouée) au corps, Olivier Giroud s’est donné pour mission de témoigner de sa foi dans le milieu du football, profitant de l’exposition médiatique dont il jouit pour évangéliser. Il a notamment été rédacteur en chef du magazine Jésus pour le mois de septembre.

