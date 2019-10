Ce week-end, c’est portes ouvertes au monastère

Faire tomber les clichés

Qui n’a jamais rêvé de visiter des endroits secrets, des souterrains interdits, des labyrinthes cachés, des lieux fermés au public ? Ce week-end pourrait bien vous en fournir l’occasion. Samedi 12 octobre 2019, les monastères ouvrent leurs portes aux jeunes de 16 à 30 ans. L’objectif ? Leur permettre de découvrir la vie monastique pendant une journée. Parmi la cinquantaine d’abbayes participantes, des hauts lieux de la vie monastique tels que l’abbaye de Sept-Fons ou celle de Kergonan . D’autres monastères ouvriront également leurs portes les prochains week-ends d’octobre.

L’événement a été lancé en 2018 à l’occasion du synode sur « les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». Organisé par l’association vie-monastique.com et le Service des Moniales, en lien avec le Service des Vocations, il désire s’installer comme un rendez-vous annuel régulier, au même titre que les Journées du patrimoine ou le Congrès Mission, respectivement les troisième et dernier week-end de septembre.

« Le but, c’est de permettre à des jeunes de découvrir notre mode de vie ainsi que les piliers de chaque tradition », explique à Aleteia mère Christine, abbesse à Sainte-Marie du Rivet. Dans cette abbaye cistercienne située en Gironde vivent treize sœurs de 26 à 80 ans. L’année dernière, les sœurs ont accueilli une quinzaine de jeunes. « Il y a une part de curiosité. On imagine beaucoup de choses. Cette journée est justement l’occasion de faire tomber les mythes, de sortir des idéologies et de montrer que nous menons une vie simple basée sur la recherche de Dieu et la vie avec les autres. Le fait de voir fait tomber des tas d’idées. Les jeunes rentrent en clôture pour découvrir les lieux de vie, à quoi ils conduisent, pour quelle expérience. Ils découvrent que nous sommes des personnes normales qui ont fait un choix de vie précis », poursuit-elle. Au programme, visite des lieux tels que le cloître, le réfectoire, le scriptorium ou le chapitre, mais aussi les ateliers de fabrication de santons et de biscuits, découverte de l’oraison, pique-nique avec les religieuses. Une journée pour découvrir un mode de vie parfois méconnu.

