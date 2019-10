Santé : un site au secours des familles qui cherchent des établissements chrétiens

En France, ils sont nombreux les établissements d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées ou handicapées qui se disent d’inspiration chrétienne. Mais comment les connaître et faire le bon choix pour un parent âgé, un enfant handicapé ou un proche fragile ? Cela est désormais possible grâce au nouveau site internet Prenons Soin qui référence déjà plus de 300 établissements ou institutions chrétiennes.

Comme souvent, une bonne initiative est le fruit d’une bonne rencontre. D’un côté, la Fédération Nationale des Institutions de Santé et d’Action Sociale d’Inspiration Chrétienne (FNISASIC) qui existe depuis 2004 et regroupe de nombreux établissements. De l’autre, un cabinet de conseil et de recrutement au service d’institutions chrétiennes, Ecclésia RH qui existe depuis une quinzaine d’années, et qui, outre son activité de recrutement, accompagne ses clients pour leur rayonnement. « Il y a trois ans, nous rencontrons la FNISASIC, qui n’est pas très connue alors que cette fédération rassemble de nombreux acteurs chrétiens dans le secteur social et médical. Nous leur avons donc suggéré de faire un guide », explique à Aleteia Thibaut Dary, le responsable du développement d’Ecclésia RH. Pendant deux années, le projet va mûrir, se préciser et se développer avec d’autres partenaires et financeurs comme la Fondation Saint-Irénée, la Fondation Notre-Dame, Le Cèdre et la Fondation Sainte Geneviève.

Un service aux familles

Résultat, la mise en ligne mi-septembre de Prenons-soin.fr, un site accessible et gratuit où sont répertoriés de nombreux établissements médico-sociaux. « C’est un chiffre qui a vocation à augmenter rapidement », assure le responsable d’Ecclésia RH. « Il ne s’agit pas de l’annuaire de la fédération, d’autres acteurs nous rejoignent régulièrement. En plus d’offrir un service utile, l’idée est aussi qu’en se regroupant nombreux, nous devenons une voix crédible face aux pouvoirs publics ».

« Il y avait un manque, nous répondons à un besoin, c’est un service au grand public », reprend Thibaut Dary. Grâce au site, les familles peuvent rapidement trouver un établissement qui correspond le plus à leurs attentes. Le moteur de recherche permet d’ajouter des critères précis tels que la localisation, l’âge de la personne à accueillir ou encore les tarifs. « Autre importance, les établissement référencés ont tous signés notre Charte : respect de la personne, de l’intégralité de la vie, de la fin de vie, conscience religieuse… »

C’est donc bien l’inspiration chrétienne de charité qui guide l’ensemble des pratiques professionnelles de ces très nombreux établissements en France. Une belle nouvelle pour les aidés comme les aidants.