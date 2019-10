Paris se prépare à fêter le 1.600e anniversaire de sainte Geneviève

Depuis qu’elle les a sauvés de plusieurs inondations et protégés d’épidémies ravageuses au Vsiècle, les Parisiens ont l’habitude de se tourner vers sainte Geneviève. Patronne de la capitale, elle fêtera en 2020 son… 1.600anniversaire ! Un évènement que le diocèse de Paris a choisi de célébrer tout au long de l’année prochaine : neuvaine spéciale, accueil des reliques dans différentes paroisses, grande procession fluviale, concert, colloque… Une programmation variée permettant de mieux comprendre qui était sainte Geneviève.

Née à Nanterre vers 420, sainte Geneviève est souvent considérée par la légende comme une simple bergère. Pourtant, elle a grandi dans une famille aisée qui appartenait à l’aristocratie gallo-romaine et qui disposait de vastes domaines autour de Paris. À l’âge de 15 ans, elle décide d’entrer dans le groupe des « vierges consacrées » constituées de femmes qui vouent leurs existences à Dieu dans le célibat tout en vivant « dans le monde ».

Elle s’est notamment fait connaître pour avoir sauvé la ville de Paris de la destruction. En 451, alors que les Huns, redoutables guerriers menés par Attila, progressent vers la cité, la population, cédant à la peur, décide de fuir avec tous leurs biens. À tout juste 27 ans, Geneviève tente de convaincre les hommes de rester : « Votre ville sera conservée, leur dit-elle, tandis que celle où vous voulez vous retirer sera pillée ou saccagée. Ayez confiance en Dieu, implorez son secours, et ne trahissez point par votre fuite la cause du ciel et de la patrie ». Méfiant le peuple parisien ne veut pas se rallier à sa cause. Et pourtant, la prophétie de la sainte se réalise : après avoir pillé les villes de Metz et de Reims, Attila et ses troupes contournent Paris. À la suite à cette victoire, Geneviève est proclamée par les Parisiens defensor civitatis chargée de la protection de la cité.

Découvrez les vestiges de la vie de sainte Geneviève à Paris :