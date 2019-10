Cardinal Sarah : « Qui est contre le Pape est hors de l’Église »

Le cardinal Robert Sarah, chef de file des opposants au pape François ? Une question fermement rejetée par le cardinal guinéen : « Le Diable divise et oppose les gens les uns contre les autres (…) L’Église est représentée sur terre par le Vicaire du Christ, c’est-à-dire le Pape. Et quiconque est contre le Pape est ipso facto en dehors de l’Église ». Dans un long entretien au quotidien italien Corriere della Sera, le préfet de la Congrégation pour le culte divin dénonce « l’erreur grossière, pour ne pas dire diabolique » de ceux qui voudraient l’opposer au pape François. « Ils ne peuvent présenter une seule de mes paroles, une seule de mes phrases ou une seule de mes attitudes en soutien à leurs affirmations absurdes », se défend-il.

Considéré comme plus proche de la vision de Benoit XVI, davantage conservateur que le pontife actuel, le cardinal Sarah estime que « chaque Pape est celui qui ”convient” à notre époque », parce que « la Providence voit très bien ce qui nous est nécessaire ». Il refuse d’opposer les deux papes, et constate qu’ »avec la différence évidente de leurs sensibilités, il y a une grande harmonie et une grande continuité » entre eux. « L’histoire de l’Église est belle et la réduire à l’aspect politique typique des spectacles télévisés est une opération de ”marketing”, et non une façon de chercher la vérité », conclut-il.