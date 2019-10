Pastis, le chien qui raffole des bénédicités

« Benedicite… Amen ! ». Juste après la saint François , cette vidéo tombe à pic. Adopté par don Cédric Lafontaine, prêtre de la communauté Saint-Martin au service du diocèse d’Amiens, le jeune Pastis, un retriever de la Nouvelle-Écosse au poil roux, a déjà acquis quelques principes élémentaires. Comme attendre la fin du bénédicité avant de se précipiter sur sa gamelle.

D’après son prêtre-éducateur, qui joint les mains en entonnant un chant de circonstance, les cours de catéchisme ont bien commencé. Et à voir l’attitude pleine de sagesse et de réserve du chiot, on n’en doute pas. Décidément, il n’y a pas que saint François qui sait parler aux animaux. Postée il y a un mois, la vidéo a récolté plus de 12.000 vues. Quand on dit que le chien est le meilleur ami de l’Homme…