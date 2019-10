Metz : la lanterne du Bon Dieu va bientôt briller de mille feux

Avec plus de 700.000 visiteurs chaque année, la cathédrale Saint-Étienne de Metz compte parmi les édifices religieux les plus visités du Grand Est. Alors qu’elle fêtera en 2020 ses 800 ans, c’est l’effervescence à Metz. Car rien n’est trop beau pour célébrer cet évènement. Parmi la riche programmation déjà annoncée, la ville vient de dévoiler les premières images du prochain son et lumière « La lanterne du Bon Dieu » conçu spécialement pour cet anniversaire.

Réalisé par Artslide , spécialiste des projections monumentales, ce nouveau son et lumière retracera les huit siècles de construction de la cathédrale en rendant hommage aux bâtisseurs et artistes vitraillistes. Car ce sont bien les vitraux qui font la renommée de celle qu’on appelle joliment « la lanterne du Bon Dieu « .

La cathédrale Saint-Étienne de Metz est en effet l’un des édifices chrétiens les plus vitrés au monde. Elle compte pas moins de 6500m2 de vitraux alors que la cathédrale de Chartres n’en compte que 2600 m2. À l’intérieur, on découvre un panel incroyable de vitraux allant du Moyen Âge à la période contemporaine. Chagall, qui réalisa l’un des plus célèbres vitraux sur le thème de la Création, déclara en parlant de l’art du vitrail : « Le vitrail transmue la lumière physique en lumière spirituelle ». Ce spectacle, qui débutera à partir du 21 novembre, sera visible jusqu’au 5 janvier 2020.