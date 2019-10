2–2–2 : le code secret pour faire durer son couple

Toutes les 2 semaines, une sortie en tête-à-tête.

Tous les 2 mois, un week-end en amoureux.

Tous les 2 ans, des vacances à deux.

C’est la règle proposée par un internaute américain sur le forum Reddit pour entretenir la flamme dans le couple. Un rythme qui peut sembler ambitieux pour un couple à l’emploi du temps chargé, qui plus est avec des enfants, et dont le portefeuille n’est pas extensible, mais qui a le mérite de souligner l’importance de s’aménager des moments à deux, sans lesquels des conjoints peuvent vite devenir de simples colocataires.

« Le premier projet du couple, c’est le couple lui-même, le projet de base sur lequel vont venir s’appuyer tous les autres projets », expliquait à Aleteia Emmanuelle Bosvet, conseillère conjugale. D’où la nécessité d’en prendre soin, régulièrement, pour éviter qu’il ne se délite au fil du temps. Pour cela, quoi de mieux qu’un dîner en amoureux ou une balade main dans la main pour parler de soi, construire des projets, s’intéresser vraiment à l’autre, loin des préoccupations du quotidien ? Comment entretenir une intimité conjugale, un des piliers du mariage chrétien, sans créer des occasions de se retrouver ? Nul besoin de partir au bout du monde, il suffit de dégoter un endroit sympa et une babysitter, et le tour est joué pour redécouvrir votre conjoint et dynamiser votre vie de couple. Alors à vos agendas !