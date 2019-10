Comment soigner un rhume (efficacement) avec sainte Hildegarde

« Ceux qui ont le rhume doivent prendre la poudre pelargonium, elle doit être respirée et avalée. Les reniflements diminueront plus facilement et seront apaisés et passeront vite, sans mettre en danger les personnes », recommande-t-elle.

Premiers frissons, premiers éternuements : hors de question d’attendre que le rhume s’installe. Voici les conseils pratiques de Hildegarde de Bingen pour soigner naturellement les petits maux de l’automne et de l’hiver. Cette religieuse bénédictine allemande du XIIsiècle, docteur de l’Église et auteur d’ouvrages célèbres, a été directement inspirée par ses visions à propos des plantes médicinales et de la nature. Délaissée pendant des siècles, la science d’Hildegarde a été réétudiée, au point qu’on lui reconnaît aujourd’hui son aspect visionnaire. Naturopathe de la première heure, elle prône l’usage des plantes pour soigner les maux du quotidien.

Pelargonium ? Il s’agit d’un mélange de poudre qui contient de la muscade, du pyrèthre d’Afrique et du géranium. La noix de muscade possède notamment des vertus anti-inflammatoires et antiseptiques. Le pyrèthre d’Afrique — une plante originaire du Moyen-Orient, principalement cultivée dans les monts de l’Atlas — « redonne même de la vigueur au malade qui n’a plus de forces et qui est prêt à défaillir. » selon l’abbesse allemande. Quant au géranium, il facilite une bonne respiration. Comme l’explique sainte Hildegarde :

« Prenez donc du géranium anglais et moins d’anthémis que de géranium, et de la noix de muscade moins que d’anthémis, et mélangez ces poudres. Celui qui a des douleurs de cœur doit manger cette poudre avec du pain, ou en la léchant dans la main et cela ira mieux, parce que c’est une très bonne poudre pour la santé du cœur. »

Deux formes de traitement sont recommandées par sainte Hildegarde : par respiration (on respire la poudre et on se mouche une minute après) ou en prenant des comprimés au moment des repas. Un mélange donc de trois ingrédients efficace et à appliquer dès que le rhume pointe le bout de son nez !

