Une vague de couples missionnaires se lève en France

Un événement historique

C’était une première. Alors que jusqu’à présent le Congrès Mission organisait une journée spéciale « prêtres », il a cette année dédié une journée complète aux couples missionnaires, articulée autour d’enseignements, de témoignages, de temps de prière et d’échanges entre couples. Dans son homélie, Mgr Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique, a souligné en effet l’importance et la légitimité du couple en tant que témoin du message du Christ. Déjà en 2015, le pape François avait appelé les couples à rayonner de la joie du Christ autour d’eux, lors d’une rencontre avec les équipes Notre-Dame : « Les couples et les familles chrétiens sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ aux autres familles, pour les soutenir, les fortifier et les encourager. Ce que vous vivez en couple et en famille, cette joie profonde et irremplaçable que le Christ Jésus vous fait expérimenter par sa présence dans vos foyers au milieu des joies et des peines, par le bonheur de la présence de votre conjoint, par la croissance de vos enfants, par la fécondité humaine et spirituelle qu’il vous accorde, tout cela vous avez à en témoigner, à l’annoncer, à le communiquer au dehors pour que d’autres soient, à leur tour, mis sur le chemin ».

Un appel qui n’a pas laissé de marbre les 120 couples venus participer à cette journée spéciale sous l’égide de huit mouvements et communautés missionnaires. Alex et Maud Lauriot Prévost, délégués épiscopaux à la Nouvelle Évangélisation sur Avignon et membres de la Communion Priscille et Aquila, ont eu le sentiment de vivre un événement historique : « Jamais une telle journée sur ce thème n’a été organisée en France », précisent-ils. « Tout de suite, ce projet s’est répandu comme une traînée de poudre. Il semble évident que l’année prochaine, les couples présents à cette journée seront trois ou quatre fois plus nombreux. Beaucoup sont repartis en se disant : en 2020, on revient à trois, cinq ou dix couples de notre diocèse ! ».

Un enthousiasme général qui porte à croire que se lève en France une nouvelle génération de couples missionnaires. Et qui n’a pas échappé à Gabriela Gambino, membre du Dicastère des Laïcs et de la Famille au Vatican. Venue spécialement de Rome avec son mari, elle témoigna en conclusion de cette journée de son émotion, de sa joie et de ses encouragements devant un tel réveil de la mission des couples en France « dans la puissance de l’Esprit », dans l’unité des mouvements, des charismes et des apostolats. Conviction partagée par Alex et Maud Lauriot-Prevost, convaincus que « cette thématique est un grand ferment d’unité et de mobilisation entre toutes les réalités missionnaires qui rassemblent des couples en France. Une puissante vague de couples missionnaires est en train de se lever en France », constatent-ils, « pour coopérer étroitement avec les prêtres — tels saints Paul, Aquila et Priscille — pour l’évangélisation des non-croyants, pour le réveil de la foi et de la vie dans l’Esprit chez les baptisés, pour la guérison du cléricalisme, pour annoncer et témoigner de l’Évangile du Couple et de la Sexualité. »