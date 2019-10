L’extraordinaire pardon d’un jeune homme à l’assassin de son frère

« Je vous aime en tant que personne »

La scène a ému l’Amérique entière. Mercredi 2 octobre se déroulait à Dallas le procès d’Amber Guyger, ex-policière de 31 ans, reconnue coupable du meurtre de Botham Jean, un homme noir de 26 ans, en septembre 2018. Le jeune homme habitait au-dessus de chez elle. Expliquant qu’elle pensait rentrer dans son propre appartement et qu’elle a cru avoir affaire à un cambrioleur, la meurtrière a plaidé une « erreur tragique ».

Mercredi, lors du procès, Brandt Jean, le jeune frère de la victime âgé de 18 ans, visiblement très ému, a pris la parole et a adressé son pardon à la jeune femme, lui expliquant que quels que soient ses actes passés, il ne lui souhaitait que du bien. « Si vous être vraiment désolée […], je vous pardonne et je sais que si vous allez vers Dieu et que vous le lui demandez, il vous pardonnera. […] Je vous aime en tant que personne et je ne vous souhaite rien de mal ». Après avoir reçu l’autorisation de la juge, il s’est dirigé vers la condamnée qui s’est jetée dans ses bras en pleurs. Ils sont restés enlacés longtemps en échangeant des paroles à voix basse. Ce geste a bouleversé de nombreuses personnes dans la salle, y compris la juge que l’on voit s’essuyer les yeux au second plan.

Dans cette famille chrétienne, le geste a été salué, notamment par Allison Jean, la mère de famille. « Ce qu’il a fait aujourd’hui est remarquable et il l’a fait tout seul, a-t-elle confié à CBS News. « Brandt a purifié son cœur envers Amber ». Elle a poursuivi en expliquant que si elle n’était elle-même pas encore prête à pardonner, elle « s’en rapprochait ». Un beau témoignage.

