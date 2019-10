Attaque à la préfecture de Paris : « Nous pleurons avec ceux qui pleurent »

« La police est déjà très durement frappée par les 52 suicides qui sont survenus depuis le début de l’année. »

Drame. Un agent administratif de la préfecture de police de Paris a agressé ce jeudi 3 octobre vers 13h au couteau plusieurs de ses collègues avant d’être abattu par un policier. Le bilan est lourd, quatre morts, dont une femme. « Notre solidarité et le soutien de notre prière vont aux victimes, à leurs collègues de travail ainsi qu’à leurs familles », a confié le père Denis Chautard, aumônier des personnels de la Préfecture de Police de Paris. « Nous pleurons avec ceux qui pleurent ». Une messe sera célébrée mardi 8 octobre à 12h15 en l’église de Saint Germain l’Auxerrois à l’intention des victimes, de leurs collègues de travail et de leurs familles.

Si ses motivations sont encore inconnues, l’auteur des faits, âgé de 45 ans et né à Fort-de-France, travaillait au service informatique de la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) et souffrait de surdité. e parquet antiterroriste n’a pas été saisi et une enquête pour homicides volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique a été ouverte. « Aujourd’hui le comble s’est produit : la mort est survenue à l’intérieur même de leur « grande maison » ! », a regretté le père Denis Chautard.

Des policiers éprouvés

L’assaillant s’était converti à l’islam il y a 18 mois. Les enquêteurs exploraient néanmoins toutes les pistes, dont celle d’un conflit personnel. Une perquisition était toujours en cours jeudi soir à son domicile, à Gonesse (Val-d’Oise. Sa femme a été placée en garde à vue. « La police est déjà très durement frappée par les 52 suicides qui sont survenus depuis le début de l’année », a également souligné l’aumônier. « Les policiers, de par leurs missions de sécurité publique et de maintien de l’ordre, sont déjà quotidiennement confrontés à la violence et même à la mort. Ils sont malmenés, durement éprouvés ».

En images : les saints patrons des métiers à haut risque