Une prière pour les couples confrontés au célibat géographique

Seigneur,

Je te rends grâce pour cet époux/cette épouse que Tu m’as donné(e) et que j’ai choisi d’aimer fidèlement tout au long de ma vie. Même si les circonstances nous empêchent en ce moment de vivre côte à côte et de partager le quotidien, fais en sorte que cette séparation n’altère pas l’amour que nous nous portons mutuellement. Donne-nous la grâce pour au contraire le faire grandir et pour découvrir une autre relation, plus spirituelle.

Seigneur, emplis mon cœur de Ta douce chaleur lorsque l’abattement ou la solitude se font trop intenses. Mets un frein à mon imagination et protège-moi des tentations afin de demeurer fidèle au sacrement qui nous lie. Garde-nous unis et forts malgré l’absence, constants dans nos efforts et remplis de l’espérance que Tu nous donnes.

Seigneur, nous Te demandons pardon pour tous ces moments de découragement, pendant lesquels Tu ne demandes en réalité qu’une chose : l’autorisation de demeurer parmi nous. Alors apprends-nous Seigneur à ouvrir nos cœurs à Ta présence au sein de notre couple, afin que tous deux, malgré la distance, puissions rayonner de Ton Amour.

Amen.