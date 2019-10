Quatre idées simples pour fêter saint François d’Assise en famille

Après la Vierge Marie, saint François d’Assise est peut-être le saint le plus universellement aimé dans le monde. Bien qu’il soit principalement associé à l’amour envers les animaux et à la nature, les facettes de sa sainteté sont aussi multiples que profondes. Saint François nous fait ainsi apprécier la fécondité d’une vie en solidarité radicale avec les pauvres ou bien découvrir comment il existe d’innombrables façons de prêcher l’Évangile.

En son temps, il a largement contribué à reconstruire l’Église, au sens propre comme au sens figuré. Saint François n’aimait pas seulement les animaux et la nature. Il avait une profonde compréhension du don que représente la Création de Dieu. Pour lui, ce don du Dieu Créateur, devait être traité avec respect et attention. Il y a donc beaucoup de choses à célébrer ce 4 octobre, jour de sa fête, et à partager en famille. Aleteia vous propose quatre façons simples de le faire au cours de la journée, même si celle-ci est bien remplie :

Bénissez vos animaux

Jeffrey Bruno | Aleteia

De nombreuses paroisses dans le monde comme en France invitent à donner une bénédiction spéciale à nos animaux de compagnie. Vérifiez si votre paroisse le propose et emmenez-y votre animal. Si vous ne pouvez pas vous y rendre avec lui ou si vous n’avez rien à proximité, bénissez votre compagnon à la maison en récitant une prière comme le « Cantique des créatures » de saint François. Les enfants seront ravis de participer à la bénédiction de votre animal. Un moyen idéal de partager la vision de saint François sur la création, comme reflet de Dieu lui-même.

Mijotez un plat venant de la région de l’Ombrie

Assise, la ville natale de saint François, est située dans la région de l’Ombrie en Italie. C’est une région riche en traditions culinaires, avec notamment de la charcuterie comme la mortadelle, le jambon, les saucisses ou le salami. Si vous voulez préparer quelque chose de simple, faites des bruschetta ou des pâtes strozzapreti, des ombricelles ou encore des tagliatelles. Vous pouvez aussi mijoter une soupe de lentilles. Si vous préférez un menu plus raffiné, pourquoi ne pas servir de la truite au four ? Pour quelque chose de vraiment très spécial, n’oubliez pas les truffes noires. Dans toutes les épiceries fines, vous trouverez de très bonnes huiles d’olive parfumées aux truffes noires. Elles feront parfaitement l’affaire !

Faites un don

By New Africa | Shutterstock

Saint François, issu d’une famille aisée, jouissait de nombreux privilèges. Jusqu’au jour où Dieu l’a appelé à se détacher radicalement du confort et du luxe, pour mener une vie de pauvreté et de pénitence. Dans cet esprit, sa fête est un bon moment pour proposer à chaque enfant de prendre un carton et de le remplir avec des jouets ou des objets dont il n’a plus besoin, afin de les offrir à ceux qui en ont moins.

Lire aussi : Trois choses à savoir sur saint François d’Assise

Le soir, priez avec saint François d’Assise

Monkey Business Images | Shutterstock

Saint François était avant tout un homme de prière. On peut certes le dire de tous les saints, mais dans son cas, ses compagnons en ont été très frappés. « Ce n’était plus un homme qui priait, c’était la prière faite homme ! », a écrit Thomas de Celano, moine franciscain, son premier biographe. Parmi ses nombreuses prières il y a notamment ces « Louanges de Dieu » à réciter en famille :

Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles !

Tu es fort, tu es grand, Tu es le Très-Haut, tu es le roi tout puissant ; toi, Père saint, roi du ciel et de la terre.

Tu es trois et tu es un, Seigneur Dieu, tu es le bien, tu es tout bien, tu es le souverain bien, Seigneur Dieu vivant et vrai.

Tu es amour et charité, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es beauté, tu es douceur, tu es sécurité, tu es repos, tu es joie, tu es notre espérance et notre joie, tu es justice, tu es mesure, tu es notre richesse et surabondance.

Tu es beauté, tu es douceur, tu es notre abri, notre gardien et notre défenseur, tu es la force, tu es la fraîcheur.

Tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre amour, tu es notre grande douceur, tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu tout puissant, O bon Sauveur ! Saint François d’Assise

Découvrez en images les douze merveilles de saint François d'Assise :