Louis Querbes, un français désormais vénérable

Une collaboration entre clercs et laïcs

Ce Français pourrait bien devenir l’un des prochains saints du calendrier romain. Le 2 octobre 2019, le pape François a reconnu les vertus héroïques du père Louis Marie-Joseph Querbes. Il devient donc vénérable. Né à Lyon, Louis Marie-Joseph est ordonné prêtre en 1816. C’est un voisin et un ami du saint curé d’Ars, qui meurt d’ailleurs la même année que lui. Remarqué en raison de sa brillante prédication, le père Querbes est nommé curé de Vourles (Rhône). Là-bas, il est confronté à la tâche difficile de l’évangélisation au lendemain de la Révolution française. Désolé de voir de nombreux enfants dans la rue privés d’éducation, il se lance donc dans ce domaine-là. Il ouvre une école de filles mais, suspect aux yeux du gouvernement, il échoue tout d’abord à en ouvrir une seconde pour les garçons.

Il décide rapidement d’élargir son action et fonde l’Institut des Clercs de Saint-Viateur, des enseignants impliqués dans l’éducation à tous les niveaux, qui sera reconnu par le diocèse de Lyon en 1831. Cette association met notamment à l’honneur la collaboration entre les laïcs et les clercs, une intuition qui sera par la suite au cœur du concile Vatican II (1962-1965). Après avoir reçu l’approbation pontificale en 1839, l’institut connaît par la suite un rayonnement mondial, essaimant en France mais également en Inde et au Canada. Aujourd’hui, des écoles et des collèges portent le nom de cet éducateur d’exception, à Vourles par exemple, mais au Québec également.