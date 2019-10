Shelly-Ann Fraser, légende du 100m : « Ma vie est pleine de bénédictions »

« Tu as un talent, tu dois l’utiliser »

Un pas de plus dans la légende. La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser a remporté son quatrième titre de championne du monde du 100 mètres en 10’71, dimanche 29 septembre, au cours des championnats du monde d’athlétisme, qui se tiennent actuellement à Doha (Qatar) sous une chaleur écrasante. Moins populaire que son concitoyen Usain Bolt, son palmarès hors du commun — elle cumule deux titres olympiques et quatre titres mondiaux sur 100 mètres — la classe parmi les légendes de la discipline. Surnommée « la fusée de poche » en raison de sa petite taille (elle mesure 1,52 mètre), la jeune femme âgée de 32 ans a eu un parcours parsemé d’obstacles mais d’une richesse incroyable.

Fière de son pays et de sa famille, elle a eu une enfance marquée par la pauvreté et souligne souvent les sacrifices auxquels sa mère a consenti afin que ses frères et elle ne manquent de rien. Elle se souvient aussi des avertissements maternels lui intimant de se tenir à l’écart des gangs. « Tu as un talent, tu dois l’utiliser », lui a également lancé celle qui l’a mise au monde. Une parole forte dont la sprinteuse semble avoir fait son maître-mot, elle qui a travaillé sans relâche pour sortir du lot et déployer ce talent indéniable qu’elle avait reçu.

Elle n’en reste pas moins humaine. Suspendue six mois en 2010 pour avoir consommé un opioïde, la jeune femme a admis son erreur et en a supporté les conséquences. Aujourd’hui, elle continue à faire honneur à son pays et à déployer ses talents qui pour elle viennent de Dieu. Elle en témoigne d’ailleurs sur sa page Facebook lorsqu’elle écrit : « J’ai toujours su que mes talents venaient de Dieu ». Chrétienne, elle s’est discrètement associée à plusieurs projets caritatifs. Mère d’un petit garçon, Zyon, depuis 2017, elle a déclaré après avoir annoncé sa grossesse : « Ma vie est pleine de bénédictions ».

