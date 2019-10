L’aveu de Thomas Piketty

Il est des mots qu’on imaginerait difficilement dans la bouche de certaines personnes. Et pourtant, c’est un petit « miracle » qui s’est déroulé, ce mercredi 2 octobre, dans le studio de RCF . Interrogé au sujet de la sortie de son nouveau livre, Capital et idéologie , Thomas Piketty a confié : « L’histoire des inégalités c’est d’abord l’histoire de la quête de la justice dans laquelle les religions jouent un rôle important avec d’autres idéologies si vous me permettez l’amalgame, c’est-à-dire des systèmes de pensée visant à organiser la société d’une façon juste ».

Si l’économiste, qui travaille depuis plusieurs années sur l’origine des inégalités et les moyens mis en œuvre pour les combler, s’est permis cet amalgame malheureux, il n’en a pas moins rappelé le rôle joué par la religion dans la quête de justice sociale, en témoigne l’enseignement des papes, depuis Léon XIII et jusqu’à François aujourd’hui. Au fil des siècles, l’Église catholique n’a cessé de préciser comment la justice n’existait qu’en s’articulant avec d’autres valeurs que sont la vérité, la charité, la paix et la liberté.