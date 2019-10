La découverte édifiante faite plusieurs jours après le 11 septembre

Lire aussi : Tom Colucci, le pompier devenu prêtre

Plus de quatre mois après le terrible attentat des tours jumelles à New York, un photographe américain a retrouvé une bible dans les décombres, ayant miraculeusement survécu. Elle était ouverte sur la page du sermon de la montagne : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. » ( Mt 5, 38-39