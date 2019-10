Bioéthique : la manifestation du 6 octobre partira du Sénat

Alors que l’examen du projet de loi bioéthique par les députés devrait durer jusqu’au 9 octobre plusieurs associations dont Alliance Vita, les AFC ou encore La Manif pour tous, organisent le 6 octobre une manifestation unitaire afin de dénoncer le projet de loi. Intitulé « Marchons Enfants ! », ce rassemblement partira à 13h de la place Edmond Rostand (VIᵉ arrondissement) à quelques mètres du Sénat.

En débat en première lecture à l’Assemblée nationale jusqu’à mi-octobre, le projet de loi bioéthique doit ensuite examiné au Sénat. « Nous entendons faire entendre aux sénateurs l’inquiétude des familles et des Français », a déclaré Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif Pour Tous. « À la différence d’un gouvernement et d’une majorité qui méprisent jour après jour les Français en ne daignant même pas répondre aux inquiétudes exprimées depuis de longs mois, les sénateurs auront bientôt l’occasion de faire preuve de responsabilité et de cœur en agissant pour les générations à venir ».

L’itinéraire détaillé du cortège doit officiellement être communiqué ce jeudi « pour des raisons de sécurité », précise à Aleteia La Manif pour tous.