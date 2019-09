Quand Jacques Chirac saluait les racines chrétiennes de la France

Le 19 septembre 1996, le président de la République Jacques Chirac accueille à Tours (Indre-et-Loire) le pape Jean Paul II qui entame son sixième voyage en France. Le souverain pontife est venu spécialement en France pour commémorer le quinzième centenaire du baptême de Clovis en 496. Une date clé qui a marqué l’Histoire de France pour des siècles. À cette occasion, Jacques Chirac salue, dans son allocution de bienvenue adressée au pape Jean Paul II, les racines chrétiennes de la France.

« Entouré des évêques de France, vous célébrerez à Reims le 1.500e anniversaire du baptême de Clovis. Vous soulignerez ce que la conversion du roi païen allait signifier dans l’Histoire, scellant l’union des peuples franc et gaulois, et tissant des liens étroits entre l’Église et une France en devenir. Des liens, un enseignement, des valeurs dont notre pays, sa culture, sa civilisation, son identité même se sont nourris au long du temps. Ainsi, la foi chrétienne devait-elle marquer de son empreinte nos comportements, nos structures, nos institutions éducatives, hospitalières, sociales. Nos villes et nos campagnes en portent l’admirable témoignage », déclare-t-il, ajoutant que nombreux sont les citoyens qui se reconnaissent aujourd’hui, encore, dans le message évangélique : « […] la France aussi, vieille nation, façonnée par l’Histoire et par l’Esprit, demeure fière de ses racines. La France, dont tant de filles et de fils se reconnaissent aujourd’hui dans le message évangélique. »

Le Président en profite également pour rappeler l’action quotidienne des catholiques : « En me recevant, vous aviez salué “l’action des fidèles, des communautés, des mouvements et des associations catholiques, au service de la nation, en vue du bien commun, pour plus de justice et de solidarité”. Je souhaitais ici, devant Votre Sainteté, sa délégation et les représentants de l’épiscopat français, en remercier les catholiques de notre pays. »

En prononçant ce discours à Tours, le Président en profite pour rappeler la grandeur de la figure de saint Martin, l’un des pères du monachisme en France qui a marqué à tout jamais de son empreinte les campagnes françaises : « Ici même, à Tours, vous présiderez les cérémonies commémorant le XVIe centenaire de la mort de saint Martin et ouvrirez l’Année martinienne. Martin, qui fut l’un des pères du monachisme d’Occident. Martin, évêque et apôtre des campagnes dont tant de villes et de villages de France portent le nom. Martin, l’homme du manteau partagé, emblème de la charité, de la générosité, de la fraternité chrétiennes qui inspirèrent, au long des siècles, tant de mes compatriotes, de Vincent-de-Paul à Frédéric Ozanam, de Monseigneur Rodhain à Raoul Follereau, de l’abbé Louis Roussel à sœur Emmanuelle. »