La prière toute simple pour apprendre aux enfants à invoquer saint Michel

« Saint Michel archange, de ta lumière, éclaire-nous,

Saint Michel archange, de tes ailes, protège-nous,

Saint Michel archange, de ton épée, défends-nous. »

Saint Michel nous éclaire

Revêtu de son armure, brandissant son épée, terrassant le démon, … le grand saint Michel, « chef de la milice céleste », peut paraître un peu éloigné des préoccupations enfantines. N’est-il pas le spécialiste des grands combats, invoqué par les papes pour défendre l’Église ? L’archange est pourtant un allié précieux dans la vie quotidienne. Nous pouvons l’expliquer aux enfants en leur enseignant une courte prière. Très facile à mémoriser et, même à gestuer, elle reprend trois missions fondamentales de l’archange :

Avec tous les anges, saint Michel voit « sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux », nous dit Jésus (Mt 18, 10). Comme tous les bons anges, il resplendit de la gloire de Dieu. Avec tous les esprits bienheureux, il s’émerveille de Sa grandeur et il chante sa splendeur.

Lire aussi : Un Tour de France pour saint Michel

À la messe, quand nous chantons le Sanctus, nous sommes en communion avec tous les anges et tous les saints. Comme eux, toute notre vie doit être une louange à la gloire du Père. Demandons à saint Michel de nous apprendre à louer le Seigneur pour toutes les merveilles de la Création, pour tout ce qu’Il accomplit dans le monde et dans le cœur des hommes.

Saint Michel nous protège

Le Seigneur « a donné mission à ses anges de nous garder sur tous nos chemins » (Ps 90). Avec notre ange gardien, les archanges veillent sur nous. Les enfants, qui éprouvent si simplement le besoin d’être protégés, avec tendresse et confiance, comprendront la puissance de saint Michel.

Michel signifie « Qui est comme Dieu ? ». Ce nom un peu énigmatique nous rappelle le combat que saint Michel a mené contre le démon, l’ange orgueilleux qui a voulu se faire l’égal de Dieu (Ap 12, 7-9). « Chaque fois qu’il est besoin d’un déploiement de force extraordinaire, c’est Michel qui est envoyé, explique Monique Berger dans Vivre l’année liturgique avec les enfants (éditions Transmettre) : son action et son nom font comprendre que nul ne peut faire ce qu’il appartient à Dieu seul de faire. » Demandons-lui son aide pour nous protéger de l’orgueil.

Saint Michel nous défend

Le grand saint Michel a pour mission la lutte contre le démon et la défense de l’Église. « Le diable (dia-bolos) est celui qui “se jette en travers” du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2851). Nous voulons faire le bien mais le diable met des obstacles à notre bonne volonté : il nous présente des tentations, nous séduit et nous détourne de nos bonnes résolutions. Demandons à saint Michel de nous aider à enlever ces obstacles et à rendre droit notre chemin vers Dieu. Confions-lui aussi l’Église et le monde.