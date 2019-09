Jacques Chirac, un admirateur de Mère Teresa

Mère Teresa et Jacques Chirac se sont rencontrés à de nombreuses reprises. Que pouvait bien réunir un fauve politique et celle qui se voulait la plus humble et la plus petite qui soit ? Une de leurs entrevues porta entre autres sur l’établissement d’une maison pour les sœurs Missionnaires de la Charité à Paris. C’est en effet grâce à Jacques Chirac que Mère Teresa pu fonder une maison dans le quartier Saint-Merri (IVarrondissement). Dans son témoignage Ma vie avec sainte Teresa (Bayard Editions, 2016), sœur Marie explique qu’après s’être heurtée une première fois à Laurent Fabius, alors premier Ministre, qui « ne pouvait pas donner de lieu situé sur le territoire d’une mairie de droite », c’est finalement Jacques Chirac qui facilita les démarches : « Finalement, c’est Jacques Chirac qui nous a trouvé une maison près de Saint-Merri. Nous y sommes restées quelque temps et aujourd’hui, la maison des sœurs Missionnaires de la Charité se trouve rue de la Folie-Méricourt dans le XIarrondissement. »

À l’annonce de la mort de Mère Teresa, le 5 septembre 1997, à l’âge de 87 ans, Jacques Chirac ne manqua pas de mots pour souligner l’œuvre immense de la fondatrice de l’Ordre des Missionnaires de la Charité :

Ce soir, il y a dans le monde moins d’amour, moins de compassion, moins de lumière. Mère Teresa est morte, emportant avec elle sa ferveur et sa volonté, une volonté de vie qu’elle donnait aux mourants et qui s’appelle la grâce. Elle nous laisse un message fort qui n’a pas de frontière et qui va au-delà de

la foi : l’entraide, l’écoute, la solidarité. Le monde est en deuil.