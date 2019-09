Jacques Chirac : le salut unanime à un homme « qui aimait les Français »

« Moi, j’aime bien les gens ». Je retiendrai en hommage, malgré nos divergences, cette phrase de Jacques Chirac, Français des terroirs par excellence, incarnant la France avec le talent qui l’amena à refuser à raison la guerre en Irak. #chirac https://t.co/JKUv2U0snc — JeanFrédéric Poisson (@jfpoisson78) September 26, 2019

À l’annonce de la mort de Jacques Chirac , ancien Président de la République française décédé ce jeudi 26 septembre à l’âge de 86 ans, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Tous, politiques, hommes d’Église et du monde de la culture, Français « comme tout le monde », saluent la mémoire d’un homme qui, quoi que l’on pense de son bilan politique, restait éminemment sympathique car il avait le goût de la vie et respirait la joie. Beaucoup saluent un amoureux de la France au caractère franchouillard attachant.

Jean-Frédéric Poisson, président du Parti-Chrétien Démocrate, salue un homme qui n’hésitait pas à lancer « Moi, j’aime bien les gens », quand Xavier Bertrand, président de la région hauts-de-France, rend hommage à un « vrai humaniste, attaché aux gens », qui « aimait les Français ».

Profonde tristesse à l’annonce de la disparition de Jacques Chirac. C’était un vrai humaniste, attaché aux gens, il aimait les Français. pic.twitter.com/MWhb0wqds4 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) September 26, 2019

Le Président Chirac a tiré sa révérence.

Si chaque français est ému et triste aujourd'hui, c'est pour l'homme chaleureux humain et visionnaire. Au-delà des grands moments, "La Maison brûle et nous regardons ailleurs" prononcé à Johannesburg sur le climat, le refus … 1/3 — Jean-Louis BORLOO (@JLBorloo) September 26, 2019

Pour sa part, le sénateur Bruno Retailleau publie sur Twitter un texte dans lequel il salue la mémoire d’un homme qui « incarnait la figure française de l’homme politique, à la fois enracinée et universelle, enracinée dans sa Corrèze natale qu’il a aimée […] ; enracinée aussi dans son pays, la France, dont il connaissait sans doute mieux que personne ses paysages et ses visages ». Henri de Beauregard, avocat engagé, salue non sans humour un homme « opportuniste, fier, gourmand, imprudent, séducteur, indépendant… Tellement français ». Jean-Louis Borloo, ancien ministre d’État, parle d’un homme « chaleureux humain et visionnaire ». Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA, salue également un homme « qui aimait les gens » et reconnaît également le souci qu’il avait des personnes handicapées.

Pour la France, Jacques Chirac restera un grand chef d’Etat, et pour les Français, un homme qui a toujours su les représenter tout en restant au milieu d’eux. pic.twitter.com/Neif0sxl0x — Bruno Retailleau ن (@BrunoRetailleau) September 26, 2019

RIP #JacquesChirac.

Je veux retenir de cet homme "qui aimait les gens" :

– un réel souci des personnes handicapées dont il se souciait sincèrement ;

– la discrétion avec laquelle ses proches l’ont accompagné dans La fragilité de ses dernières années. — Tugdual Derville (@TDerville) September 26, 2019

Jacques Chirac aura incarné l’âme de la France pendant plus d’un demi-siècle à travers ses territoires, le monde, ses valeurs. Il a toujours refusé toute compromission avec les extrêmes et assumé avec courage le passé de notre pays, ses ombres comme ses lumières. pic.twitter.com/EEExgknB4T — Gérard Larcher (@gerard_larcher) September 26, 2019

Très peiné par la disparition du Président Chirac. Pendant 3 ans à Matignon j'avais construit avec lui une relation de confiance et d'affection. Il m'a beaucoup donné, son attachement à la cohésion sociale, son goût de la Chine…Ma gratitude est immense. De cœur avec sa famille. — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) September 26, 2019

Le Président de mon enfance, un caractère franchouillard et une élégance toute aussi française. Le verbe haut, une figure politique, un combattant, qui préférait conquérir le pouvoir que l'exercer…#Chirac #LeChi pic.twitter.com/q1RxO5FGHW — Gonzagنe deChantérac (@gdechanterac) September 26, 2019