Prière d’un veuf qui se sent seul

Seigneur Jésus,

Toi qui sais la peine et la douleur que j’ai endurées lorsque mon mari/ ma femme a rejoint la maison de Ton Père, je te supplie de m’apporter le soutien et le réconfort dont j’ai tant besoin aujourd’hui. Emplis ma solitude de joie et d’espérance et apaise mes craintes face à l’avenir.

À l’image de la Vierge Marie qui a connu le veuvage de Joseph, garde-moi un cœur pur et donne-moi la claire vision du dessein que Dieu a pour moi. Si, comme le dit le Seigneur, « il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 2,18), accorde-moi la grâce de rencontrer une nouvelle fois « une aide qui me corresponde » ici-bas, ou de vivre en communion avec mon/ma défunt(e) époux(se) dans l’espérance de nos retrouvailles éternelles.

Toi qui fus saisi de compassion pour la veuve de Naïm (Lc 7-11), aies pitié de moi et intercède auprès de Dieu afin que dans mon cœur meurtri jaillisse à nouveau la joie.

Amen.