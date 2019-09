À quelle vitesse les anges se déplacent-ils ?

Nous avons tendance à nous imaginer les anges tels qu’on les voit la plupart du temps dans les films : avec une apparence humaine et marchant à nos côtés, au même rythme que nous. En réalité, c’est bien plus mystérieux. Le Catéchisme de l’Église catholique explique qu’ « en tant que créatures purement spirituellesils ont intelligence et volonté : ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L’éclat de leur gloire en témoigne ». (CEC n°330)

En d’autres termes, les anges n’ont pas de corps physique, tangible. Ce qui signifie qu’ils ne sont pas restreints dans leurs mouvements comme nous pouvons l’être. Le concept d’un pur esprit qui n’est pas limité par le temps ou l’espace est quelque chose de difficile à intégrer pour nous.

Saint Thomas d’Aquin s’est longuement penché sur la question des anges dans sa Somme théologique et est parvenu à la conclusion que, bien qu’ils ne soient pas soumis aux lois de l’espace, les anges peuvent se déplacer d’un endroit à un autre. La différence avec les humains, c’est que « l’ange peut être à tel instant ici, à tel autre instant ailleurs, sans qu’il y ait de temps intermédiaire. » (Partie I, question 53, article 3)

L’absence de corps fait que les anges évoluent dans notre monde sans occuper d’espace. Pour essayer de se représenter ce phénomène, l’analogie la plus proche serait celle du mouvement des électrons, ou des « sauts quantiques ». Les anges se déplacent instantanément d’un endroit à un autre sans traverser ni l’espace ni le temps.

Par une voie bien mystérieuse pour nous, les anges ont la capacité de se déplacer par leur simple volonté. S’ils veulent se rendre à un quelconque endroit sur terre, ils y sont instantanément.

Les anges sont de merveilleuses créatures divines dont nous ne pourrons jamais comprendre toutes les dimensions au cours de notre vie terrestre. Ils sont une manifestation de la beauté et la diversité de la création, et nous donnent un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler notre vie au Ciel, quand nous ne serons plus limités par les lois terrestres.