Benicio del Toro a rencontré le Pape

« Pope is hope », le Pape est espoir, a commenté d’un jeu de mots bref mais efficace le légendaire acteur américano-espagnol après son entrevue avec le Pape.

Benicio del Toro, connu pour ses engagements, notamment contre les cartels de drogue, s’est déplacé à Rome dans un but humaniste. Il accompagnait des médecins, membres de l’association caritative SOMOS, qui œuvrent à New-York pour les plus démunis et les migrants sans ressources.

« Je suis venu avec un groupe de médecins, des personnes qui travaillent vraiment dur pour aider les gens dans le besoin », a-t-il expliqué. « Donc je suis là avec eux. » Après avoir salué le Pape, quelques cardinaux et participé à l’entrevue de l’association, il a déclaré : « C’était une expérience incroyable. » La star hollywoodienne s’est alors affichée très souriante et enthousiaste. Présent au Vatican pour seulement quelques heures, il en a profité pour aller admirer les peintures de la Chapelle Sixtine avant de reprendre l’avion.

Pas d’Emmy cette fois-ci

Deux jours après, le 22 septembre, se tenait la 71e cérémonie des Emmy Awards à laquelle il était convié. Son nom figurait parmi la sélection des meilleurs acteurs dans la catégorie des mini-séries et téléfilms, pour son rôle dans Escape at Dannemora. Mais Benicio del Toro est reparti bredouille de la prestigieuse remise de prix de la télévision américaine. De César ou de Dieu, sans doute a-t-il déjà choisi de qui préférait-il recevoir la bénédiction et à qui rendre hommage.