Petit Ours Brun a perdu sa maman

Un succès qui ne se dément pas

Créé pour ses propres enfants au début des années 1970, c’est à partir de 1975 que Petit Ours Brun est apparu dans les pages du magazine Pomme d’Api. Claude Lebrun, sa créatrice, avait elle-même contacté le groupe Bayard pour proposer ce personnage. Elle racontait qu’en se trouvant à court d’histoires le soir pour endormir son fils, elle avait imaginé ce petit ours qui revivait les événements vécus dans la journée par son petit garçon. L’équipe du magazine trouva alors une illustratrice, Danièle Bour, et le célèbre ourson était né ! Un héros gentil, âgé de trois ans, des phrases simples et courtes, un décor avec un fond de couleur unique, Petit Ours Brun va bercer plusieurs générations de lecteurs qui le retrouvent chaque mois depuis plus de 40 ans !

Petit Ours Brun a peur du noir, Petit Ours Brun va à l’école, Petit Ours Brun ne veut rien prêter, Petit Ours Brun se réveille tôt…, l’ourson va permettre aux enfants de mettre des mots sur leurs émotions. Mais il va aussi permettre aux parents de se mettre à l’écoute de leurs enfants en partageant un moment de lecture. Ces instants bénis, calmes et si précieux aujourd’hui, pour construire les relations filiales et développer les imaginaires. Et à l’heure des écrans et des vidéos, le succès de Petit Ours Brun ne se dément pas ! Selon les chiffres des kiosquiers, près de 2,8 millions de magazines Petit Ours Brun sont vendus chaque année. Quant aux dessins animés, la compilation #2 de « Une heure de Petit Ours Brun » était, en 2014, la troisième vidéo Youtube la plus vue en France derrière une vidéo de Norman et une de Cyprien avec 16,4 millions de vues. Le petit héros gentil et bienveillant a encore de belles heures devant lui.

Si Claude Lebrun a écrit les 40 premières histoires publiées, c’est par la suite l’équipe de Pomme d’Api qui a pris le relais dans les années 80. Aujourd’hui encore, Marie Aubinais est celle qui recueille les anecdotes des enfants et écrit les scénarios de Petit Ours. Claude Lebrun, quant à elle, avait repris son métier de professeure de lettres au lycée Chateaubriand à Rennes et, durant sa carrière, aura publié plusieurs lexiques de vocabulaire pour les collégiens et lycéens, mais également quelques livres de cuisine, son autre passion. Les obsèques de Claude Lebrun auront lieu mercredi 25 septembre, à 10h30, à l’église Anastasis de Saint-Jacques-de-la-Lande.