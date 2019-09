Au sanctuaire Notre-Dame d’Aparecida, un complexe hôtelier pour rendre grâce

C’est un complexe hôtelier à la forme évocatrice que compte bâtir le groupe GCS Capital au sein du sanctuaire brésilien Notre-Dame d’Aparecida. Un bâtiment de 26 étages en forme de bougie de 108 mètres de haut, avec 140 chambres d’hôtel, un centre de conventions, un centre commercial et une aire de restauration vont bientôt voir le jour. Ce dernier sera complété de lieux directement liée à la foi tels qu’une chapelle et un vaste espace thématique axé sur l’histoire de la religion et mettant l’accent sur le christianisme. Le complexe sera appelé « la bougie de la foi ».

La forme de la bougie a été choisie afin d’incarner la dévotion des croyants à Notre Dame d’Aparecida. Une grande flamme de dix-sept mètres de haut viendra compléter le bâtiment : recouverte de panneaux LED, elle donnera l’impression d’une flamme allumée visible à des centaines de mètres. En outre, l’ensemble bénéficiera d’une vue panoramique à 360 degrés, ce qui permettra une vue mémorable sur le sanctuaire de Notre-Dame d’Aparecida. Le complexe, dont la construction devrait démarrer en octobre, ouvrira ses portes en 2021.

Pour mémoire, le sanctuaire de Notre-Dame d’Aparecida se situe près de la ville d’Aparecida do Norte, dans l’État de São Paulo au Brésil. C’est au milieu de l’année 1717 que des pêcheurs lancèrent leurs filets dans les eaux et ramenèrent le corps d’une statue de la Vierge sans tête. Une nouvelle tentative leur permet par la suite de ramener la tête. Ils lancèrent à nouveau les filets avec tant de succès qu’ils obtinrent une pêche abondante. En 1929, Notre Dame d’Aparecida est proclamée « Reine du Brésil » et devient la sainte patronne du pays. Ce sanctuaire marial est le principal lieu de pèlerinage brésilien et c’est le deuxième sanctuaire marial le plus fréquenté au monde.

Découvrez dix sanctuaires francophones dans le monde :