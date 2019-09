Trois dominicains au casting du film « Jeanne »

Lire aussi : Les incroyables réponses de Jeanne d’Arc lors de son procès

Salué par beaucoup comme un film « enthousiasmant, passionnant et singulier », le film Jeanne de Bruno Dumont est en salles depuis le 11 septembre 2019. L’œil attentif du spectateur repérera peut-être trois dominicains parmi les acteurs dont frère Benoît Ente, l’un des animateurs de retraites en ligne , Franck Dubois et Yves Habert.

« Bruno Dumont tenait à faire jouer des acteurs non professionnels qui se rapprochent le plus possible dans leur vie, par leur métier ou leurs études, des personnages du film. Les jurés étaient des universitaires ayant fait des études de théologie. Il a donc cherché des gens formés de la même manière pour jouer ces rôles… et il s’est rendu à l’université catholique de Lille », confie à Aleteia frère Benoît Ente. Quelqu’un lui ayant expliqué que des dominicains étaient présents au procès de Jeanne, un casting est par la suite organisé chez les dominicains et trois d’entre eux sont retenus. Incarnant Messire Jean Massieu, l’huissier du procès de Jeanne, frère Benoît Ente apparaît à plusieurs reprises lors de ce dernier. « J’ai fait des études dans le cinéma avant d’être dominicain, les films m’ont aidé à me construire », détaille-t-il.

« Réaliser un film c’est un peu comme construire une cathédrale… d’images ! »

« Passer de l’autre côté de la caméra a été une expérience très enrichissante : il y a d’un côté bien sûr l’ensemble des détails techniques comme le réglage de la luminosité pour sculpter un visage. Mais j’ai aussi compris qu’il y avait une véritable communauté qui se créait avec les autres acteurs, les techniciens, les maquilleurs, costumières… ». Il confie : « Chacun apporte sa pierre au service d’une construction plus large qu’est le film. Réaliser un film c’est un peu comme construire une cathédrale… d’images ! ».

Le frère Benoît se souvient particulièrement du jour de la décollation de Jean-Baptiste, seul jour où il n’y avait pas de tournage dans la cathédrale d’Amiens en raison de la présence d’une relique du saint dans l’édifice. « En tant que dominicains nous avons tous les trois participé à la célébration dans la cathédrale. Mais nous avons également averti l’équipe de ce qui se passait et s’ils ne sont pas restés à l’office, plusieurs membres sont passés par curiosité, pour nous saluer… », se rappelle le dominicain.