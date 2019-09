Quand Christophe Castaner salue la présence d’une asso catho dans les cités

Capture d'écran Twitter Un volontaire se retourne pour montrer le logo de l'association au ministre de l'Intérieur.

Un sacré cortège que voilà. Dans le cadre de la réforme de la lutte contre le trafic de stupéfiants que vient de lancer le gouvernement, les ministres Christophe Castaner (Intérieur), Nicole Belloubet (Justice) et Gérald Darmanin (Comptes Publics), ainsi que le secrétaire d’Etat Laurent Nuñez, se sont rendus mardi 17 septembre 2019 dans le quartier de Campagne-Lévêque, situé dans le nord de Marseille. Un lieu réputé pour l’important trafic de stupéfiants qui y sévit. Là-bas, l’équipe du gouvernent s’est rendue dans la « Maison pour tous », le centre social du quartier, où elle a rencontré différents acteurs du milieu associatif.

Parmi eux, l’association Le Rocher Oasis des Cités, qui œuvre dans les quartiers populaires sans nier la foi catholique qui fait partie de son identité. Ses membres – salariés et jeunes en service civique – font le choix singulier d’habiter en cité. Un choix motivé par le désir de « partager les joies et les galères des habitants », souligne auprès de Aleteia Geoffroy Moreau, responsable de l’antenne de Marseille. « Cela nous permet d’être au plus proche des gens […] pour tisser des liens de confiance et de respect mutuel ». La rencontre a manifestement provoqué l’intérêt du ministre. Il s’est non seulement intéressé au logo de l’association qui figure sur le sweat de ses membres mais a aussi partagé ces quelques instants sur les réseaux sociaux.