Ces applis mobiles qui permettent de se soucier des autres

Sur votre iPhone 8 ou votre Xiaomi Note 6 Pro, vous avez peut-être installé Messenger, Pumpkin, Spotify, Instagram ou L’Équipe. Plus ou moins intuitives, gratuites ou payantes, pérennes ou éphémères, ces « applis » sont les témoins d’une nouvelle manière de communiquer. Parmi les quelque 3,8 millions de services proposés sur smartphone, quelques unes sont tout particulièrement tournées vers les autres à travers des projets variés. Aleteia vous propose une sélection.

On ne nomme plus l’application Entourage qui, depuis 2016, dans plusieurs villes de France, crée un réseau bienveillant autour des personnes sans-abri dans les quartiers où elles vivent. Le projet se définit ainsi : redonner un réseau à ceux qui n’en ont plus. Pour Jean-Marc Potdevin, le fondateur, que les problèmes « soient sociaux, médicaux ou alimentaires », il ne manque qu’une chose : « les canaux pour les mettre en relation ». Entourage permet donc de passer à l’action de façon très concrète au moyen d’une carte interactive qui centralise les actions solidaires qui se développent dans chaque quartier. Libre à chacun ensuite de s’associer à une action (apporter un repas chaud, offrir un sac de couchage) ou d’en lancer une.

Homeless Plus

Luttant également contre l’exclusion sociale, Homeless Plus, lancée en 2015, permet de signaler des personnes sans-abri en les géolocalisant et en indiquant leurs besoins (un repas, un duvet, discuter), avec leur accord. Ces informations sont ensuite partagées via l’appli auprès des riverains et des associations locales du secteur, afin que ceux qui sont disponibles puissent leur venir en aide directement. Elle a été téléchargée plus de 14.000 fois depuis sa création, permettant de donner un coup de main à quelque 7.000 personnes.

SAUV Life

Dans un autre domaine, l’appli SAUV Life permet de sauver des vies. Ce programme gratuit fédère une communauté de citoyens sauveteurs qui reçoivent une notification de la part du SAMU quand une victime à proximité a besoin d’un massage cardiaque. Un moyen de gagner de précieuses minutes en attendant l’arrivée des secours. Dans le même style, Staying Alive cartographie les défibrillateurs cardiaques dans le monde, proposant aux utilisateurs de devenir « Bon Samaritain » en intervenant en cas d’urgence. Actuellement, l’appli multilingue a recensé près de 142.000 défibrillateurs dans le monde entier.

GodblessYoo

Au cours de votre pèlerinage en terre Sainte, vous voilà enfin en haut du mont Thabor, à quelques encablures de Nazareth. Soudain, vous pensez à Marine, cette bonne copine restée à Paris qui se remet difficilement de son dernier chagrin d’amour. Que ne pouvez-vous lui dire que vous pensez à elle ! Grâce à l’application Godblessyoo, c’est possible. Elle vous permet de bénir vos proches grâce à un message personnalisé accompagné d’une photo en live, partagé ensuite via Facebook, Instagram, mail ou message. Une manière de propager facilement la joie et les bénédictions.

AlloVoisins

Vous cherchez un partenaire de tennis dans votre immeuble ou une baby sitter pour pouvoir goûter en toute quiétude le petit Chablis – une pure merveille – que vous a vanté avec émotion votre collègue de travail préférée ? Les applications dites d’entraide font florès. Elles cherchent à donner du souffle au lien social et au sens du service entre voisins. Parmi elles, AlloVoisins, fondée en 2013, mise sur « le coup de pouce du quotidien ». Elle permet d’offrir ou de demander un objet ou un service (une adresse pour un cours de salsa, une bicyclette pour un week-end entre amis, de l’aide pour monter une étagère), gratuit ou non, en privilégiant ceux qui sont proches de chez soi. Une façon d’inviter les utilisateurs à tisser des liens dans leur environnement proche tout en favorisant un accès simple aux biens et aux services.

Ava

Ava – qui signifie Accessibilité Audiovisuelle – a pour objectif de faciliter la vie des personnes sourdes et malentendantes. Développée d’abord aux États-Unis, cette app leur permet de lire sur leur smartphone une communication en temps réel grâce à la reconnaissance vocale. Cette appli a été lancée en 2016 par Thibault Duchemin, jeune start-upper de 28 ans ayant grandi dans une famille de sourds. Son projet est né d’une colère, celle de constater l’énorme exclusion que subissent les malentendants, que ce soit au travail, dans la rue ou dans des lieux d’échanges informels. L’application propose cinq heures de conversation gratuite par mois et au-dessus, le prix est de 29 euros mensuels. Un coût relativement faible quand on voit à quel point cet outil permet de libérer les conversations… et donc de changer la vie.

Elix

Véritable dictionnaire vivant en ligne, cette application gratuite permet d’avoir rapidement accès à certains mots en langue des signes française (LSF). Le principe est simple : avec Elix, après avoir tapé un mot, vous êtes conduit sur une page qui vous donne d’une part sa définition, et ensuite sa traduction en LSF à l’aide d’une vidéo. Si elle ne remplace pas une formation complète à la langue des signes, cette appli, plutôt bien conçue, peut néanmoins être d’un précieux secours.

KM for change

C’est l’appli qui permet de courir solidaire sans sortir une nouvelle fois sa carte bancaire. Grâce à elle, vous ne courrez plus après des chimères. Avec KM for change, depuis 2016, quand vous faites de la course à pied, les kilomètres parcourus sont immédiatement convertis en dons reversés à des projets associatifs, que ce soit Enfants du Mékong, Baroudeurs de l’espoir ou Mécénat chirurgie cardiaque. Le principe est simple : une fois choisi le projet qui l’inspire, le coureur chausse ses baskets et lance sa course. Les kilomètres sont ensuite comptabilisés grâce au GPS du téléphone – il faut donc courir en extérieur -, sous condition d’une vitesse comprise entre 6 km/h et 20 km/h. Grâce à des entreprises mécènes partenaires qui se reconnaissent dans les valeurs des projets, chaque kilomètre qu’il effectue est ensuite récompensé.

Lpliz

Si certains handicaps sont bien visibles, d’autres le sont moins. Définitifs ou ponctuels, ils compliquent parfois silencieusement la vie de ceux qui les portent. Puisque leur handicap ne se voit pas, on leur tend pas spontanément la main. Cela peut être une difficulté dans la lecture, un trouble de la mémoire, une difficulté à rester debout… Grâce à Lpliz, appli gratuite, les personnes ayant besoin d’aide peuvent se signaler discrètement à des « bienveillants » qui pourront les aider dans des tâches quotidiennes grâce à une notification qui leur est adressée.

Wheelmap

« Restau ce soir ? – Attends, j’en cherche un accessible dans le quartier. Ok, j’ai ». Lancée en 2015 par une start up lilloise, Wheelmap référence les lieux et services accessibles aux personnes à mobilité réduite, qu’il s’agisse d’une personne en fauteuil roulant, non voyante ou d’une famille avec une poussette. Vous cherchez un restaurant, une église, un office du tourisme ? Il vous suffit d’accéder à la carte de l’accessibilité, remplie grâce à aux notations de l’ensemble des utilisateurs de l’appli (handicapés ou non) pour voir si ce que vous recherchez est répertorié. Essentiellement développée dans les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne, cette appli gratuite souhaite à présent gagner d’autres territoires.

