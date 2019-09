Les séries les plus attendues de la rentrée

Un prêtre embarqué dans une enquête

Une psychologue sceptique se retrouve à faire équipe avec un prêtre en formation et un entrepreneur dans le cadre d’enquêtes sur des événements relevant peut-être du surnaturel. Le sujet n’est pas nouveau, mais les enquêtes risquent quand même d’être passionnantes et sans doute inquiétantes, pour peu que le prêtre soit bien campé.

Evil, le 26 septembre sur CBS

Mark Strong, au secours de la détresse humaine

Désireux de soigner tous les patients, même ceux en dehors du système, un brillant chirurgien prend des risques considérables pour installer une clinique dans une partie abandonnée du métro londonien. Très vite, il se retrouve confronté à des personnes en situation de détresse.

Temple, le 13 septembre sur Sky One, avec Mark Strong

Le gospel pour tous

L’ancien professeur de musique de Princeton assiste par hasard aux répétitions d’un chœur de l’église d’une petite ville. Étranges et désaccordés au possible, les membres de la chorale sont poussés à s’harmoniser car le professeur se retrouve alors à la tête de la chorale. Malgré la difficulté de l’entreprise, chacun ressent les bienfaits de ses efforts qui leur procurent un peu de la joie dont ils ont besoin.

Perfect Harmony, le 26 septembre sur NBC

Avoir Dieu en contact Facebook, est-ce possible ?

Un athée est bouleversé par une demande d’amitié sur FB de la part de Dieu. Celui-ci lui envoie des suggestions d’amis et le type devient un agent de changement dans la vie de ces personnes. Avec ses amis, ils vont essayer de découvrir qui se cache derrière le compte dénommé « Dieu ».

God friended me, le 29 septembre sur CBS, saison 2, Série humoristique.

Les Peaky Blinders reprennent du service

Devenue maintenant incontournable, la série doit son succès à la complexité de ses personnages, son effort cinématographique et une histoire quelque peu anti-conformiste. Les Peaky Blinders, d’origine tzigane, règnent à leur manière sur Birmingham durant l’entre-deux-guerres. La joyeuse équipe de gangsters est captivante à suivre.

Peaky Blinders, le 4 octobre sur Netflix et à partir du 24 octobre sur Arte, saison 5

L’Église protestante et le pouvoir

L’histoire suit une famille danoise issue d’une longue lignée de pasteurs, qui arrive à un moment critique de son existence. Le père et ses deux fils, dont l’un cherche sa voie tandis que l’autre a continué la tradition, entrent dans des relations qui reprennent les thèmes bibliques de Caïn et Abel ainsi que celui d’Abraham et Isaac sur la question du sacrifice. Le réalisateur de la série Borgen confronte cette fois les sujets de l’héritage, de la réussite, de la foi et de la vocation, au travers de la masculinité.

Au nom du père, sur Arte, d’Adam Price, saison 2

Plongez dans l’univers Star Wars en famille

Star Wars en dessin animé, c’est l’occasion de regarder la série en famille. Celle-ci se déroule pendant les épisodes 6 et 7 de la saga de films Star Wars. Elle est centrée sur la figure du jeune pilote, Kazuda Xiono, recruté par la Résistance pour espionner la menace du Premier Ordre.

Star Wars Resistance, le 5 octobre sur Disney Channel, épisodes de 22 minutes, saison 2

Retour au temps de la Russie impériale

La série historique anglaise promet une histoire de qualité. Casting et scénario sont à la pointe de ce que savent faire les Britanniques. On revivra le temps où Catherine Il de Russie menait l’Empire à la force de son caractère, qui la conduisait notamment à séduire les hommes de la cour, comme Grigory Potemkin, qui fut aussi son conseiller politique.

Catherine The Great, le 21 octobre sur HBO, en France sur OCS, de Nigel Williams, avec Helen Mirren, Jason Clarke, Joseph Quinn

La suite de The Young Pope à découvrir

Le réalisateur italien Paolo Sorrentino repart pour de nouveaux épisodes après le succès de The Young Pope. Cette fois, John Malkovich vient rejoindre le casting dans le rôle de Sir John Brannox, un aristocrate en apparence charmant et modéré. Ce dernier va prendre la place de Pie XIII, toujours dans le coma après son attaque cardiaque. Mais il va être difficile de le remplacer dans le cœur des fidèles.

The New Pope, sur Canal+, septembre-décembre 2019, avec Jude Law et John Malkovich

Le thriller de Pierre Lemaître contre le management moderne

Éric Cantona devient un homme brisé, au chômage, qui n’a plus rien à perdre et décide de frapper un grand coup. À la fois émouvant et terrible, le maître du roman plonge son personnage dans l’escalade du désespoir, sur fond de grande histoire d’amour. Le monde du travail touche l’homme dans sa dignité et sa raison, quand il ne sert qu’à l’humilier. Suspense et rebondissements sont au rendez-vous.

Cadres noirs, sur Arte, décembre 2019, avec Eric Cantona et Alex Lutz, adapté du roman de Pierre Lemaître (Au revoir là-haut)