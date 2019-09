Dix incroyables histoires de pardons

La première journée internationale du pardon a lieu ce 18 septembre 2019. L’objectif de cet événement international ? Permettre à chacun de faire la paix avec lui-même et avec autrui. Si le pardon n’exclut ni la justice ni la réparation, il permet de reconnaître que l’homme vaut plus que ses actes. Le pardon « ne nie pas le tort subi mais reconnaît que l’être humain, créé à l’image de Dieu, est toujours plus grand que le mal qu’il commet », lançait d’ailleurs le pape François au cours de l’Angélus le 17 septembre 2017.

Sans mettre en doute les réticences que l’homme blessé peut avoir à accorder son pardon, le Saint-Père invite ainsi les fidèles à entrer dans cette démarche, comme le soulignent ces mots puissants utilisés à Assise en août 2016 : « Il est difficile de pardonner aux autres, cela coûte beaucoup… mais c’est vraiment le chemin à prendre si on veut lui donner la possibilité de changer… Alors allons-y ! ». Aleteia vous propose de découvrir la réalité du pardon de façon très concrète à travers dix histoires.

En images : dix histoires incroyables de pardon