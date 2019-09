Les saints patrons des métiers à haut risque

Lire aussi : Un catho chez les pompiers de Paris

Que vous soyez dans l’armée, aux services d’urgence ou que vous portiez des équipements dangereux dans les hauteurs, travailler avec un esprit de confiance et de paix requiert souvent une dose supplémentaire de foi. Chaque geste posé et chaque déplacement d’un pompier sont une course contre la montre.

Une course contre le temps qui fait des ravages et qui augmente, à chaque seconde, la dangerosité de l’endroit dans lequel il se trouve. Tout comme le travail d’un militaire ou d’un policier, pour qui l’imprévisibilité est le lot quotidien. Des situations uniques et à haut risque qui demandent à la fois une capacité de réflexion et des décisions rapides. Voici les grands saints patrons qui peuvent intercéder pour votre sécurité, votre sagesse et vos réflexes, ainsi que pour votre bien-être au travail :