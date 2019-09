Et vous, quelles questions poseriez-vous à Dieu ?

Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage court à l’échec, ce qui met d’autant plus sa foi à l’épreuve. Lorsqu’il se voit proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu, tout se bouscule.

Comment savoir si l’on a la foi ?

Le temps de camper les personnages et le film démarre rapidement sur l’enjeu principal : l’interview avec Dieu. On ne sait pas comment le journaliste est contacté, ni comment il fait pour ne pas trouver étrange de rencontrer Dieu sous forme humaine. On ne sait pas non plus pourquoi son rédacteur en chef ne s’étonne pas que son journaliste lui propose un tel article. Est-ce en raison de leur foi ou une volonté de montrer que Dieu est partie prenante de notre quotidien ? Peu importe, ici l’interview est bien réelle. Elle est surtout un parallèle avec la relation et les dialogues invisibles, muets, entre Dieu et ceux qui le prient.

Saje Distribution

Évidemment irrité par les tensions présentes au sein de son couple, Paul Asher est, en plus, tourmenté par son reportage de guerre. Son attitude est nerveuse et parfois arrogante face à un homme qui le prend pourtant comme il est. Vont-ils réussir à discuter et à livrer quelques réponses consistantes aux lecteurs du journal ? Quelles questions poser à Dieu ? Et quelles réponses donner aux hommes surtout ?

Lire aussi : Les films les plus attendus de la rentrée

Au fond, mieux vaut avoir la foi pour accepter certaines réponses. Mais encore faut-il savoir ce que cela signifie de l’avoir. « La foi n’est pas une fin en soi », lui répond Dieu, « c’est le début de quelque chose, un engagement qui suppose un certain dévouement ». Durant trois jours, leurs entretiens se succèdent. Paul est pris par cet homme mystérieux. Alors que sa vie personnelle s’en mêle plus qu’il ne l’aurait voulu, il se braque et manque de professionnalisme. S’il a récemment appelé Dieu dans ses prières, comment accepter son aide quand elle ne ressemble pas à ce qu’il s’imaginait ? Toute la question du libre arbitre est posée, remise à plat. En fait d’interview, leur rencontre ressemble bientôt à un test. Avec simplicité, ce film mérite d’aborder les interrogations auxquelles tout un chacun a déjà été confronté. Et d’en connaître ainsi quelques réponses.

Interview avec Dieu, de Perry Lang, scénario de Ken Aguado, avec Brenton Thwaites, Yael Grobglas, Charlbi Dean Kriek, David Strathairn. Séances les 19 et 22 septembre uniquement dans 200 salles en France. Cliquez sur ce lien pour réserver vos places.

En partenariat avec Saje Distribution