À quel moment les anges ont-ils été créés par Dieu ?

Bien que les anges soient mentionnés fréquemment dans la Bible, on ne sait pas grand-chose de leur origine. En effet, il n’y a pas de phrase qui dise explicitement : « À tel moment, les anges furent créés. » Cependant, certaines indications peuvent nous donner des pistes.

La première « créature angélique » à faire son apparition dans la Bible est Satan. Appelé « le serpent » dans la Genèse, Satan s’avère être une créature spirituelle ayant désobéi à Dieu dès le tout début. Le Catéchisme de l’Église catholique nous dit que « derrière le choix désobéissant de nos premiers parents il y a une voix séductrice, opposée à Dieu qui, par envie, les fait tomber dans la mort. L’Écriture et la Tradition de l’Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou diable. L’Église enseigne qu’il a été d’abord un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c’est eux qui se sont rendus mauvais. » (CEC n° 391)

Ainsi, il apparaît clairement que la chute de Satan et de ses démons est survenue avant la chute d’Adam et Eve au jardin d’Eden. Logiquement, on peut en déduire que la création des anges a eu lieu avant le sixième jour. L’une des théories les plus plausibles veut que les anges aient été créés le premier jour et que la chute de Satan ait eu lieu lorsque Dieu a séparé la lumière des ténèbres.

Saint Augustin étaye cette théorie dans La Cité de Dieu (Livre XI, chapitre IX) : « Quand Dieu a dit : “Que la lumière soit et la lumière fut”, s’il est raisonnable d’entendre par là la création des anges, ils ont été certainement créés participants de la lumière éternelle, qui est la sagesse immuable de Dieu, par qui toutes choses ont été faites, et que nous appelons son Fils unique ; et s’ils ont été éclairés de cette lumière qui les avait créés, ç’a été pour devenir eux-mêmes lumière et être appelés jour par la participation de cette lumière et de ce jour immuable qui est le Verbe de Dieu, par qui eux et toutes choses ont été créés. » Saint Augustin considère donc que les anges sont la lumière qui a été créée le premier jour, avant même que la lumière du Soleil n’existe, puisque celui-ci a été créé le quatrième jour.

Quel que soit le jour où ils ont été créés, le Catéchisme de l’Église catholique affirme que les anges « sont là, dès la création et tout au long de l’histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein divin de sa réalisation. » (CEC n°332) Les anges demeurent des créatures actives dans notre monde et ont un impact sur nos vies, bien qu’ils soient invisibles à nos yeux.

