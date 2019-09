Saints Corneille et Cyprien, un duo de choc au service de la miséricorde

© Motifs et Robes Cousues / AC Larroque

D’une certaine manière, on pourrait dire qu’ ils étaient copains comme cochons — spirituellement, entendons-nous bien. Ayant vécu à la même époque, saints Corneille et Cyprien ont partagé une mission commune et l’Église les célèbre ensemble le 16 septembre. Au IIIsiècle de notre ère, rhéteur et avocat, Cyprien expérimente une conversion tardive et devient chrétien à l’âge de 46 ans. À la suite de cette conversion radicale, il change de mode de vie, tant et si bien que les chrétiens de Carthage le choisissent comme évêque deux ans après.

Pendant ce temps, à la tête de l’Église, le pape Corneille tente tant bien que mal de veiller sur les âmes. À cette époque où les chrétiens sont victimes de persécutions, certains renoncent à leur foi. Éclate alors la querelle des lapsi, c’est-à-dire des chrétiens apostats. Si certains leur jettent la pierre, d’autres se montrent plus compréhensifs. Face à cela, le bon Corneille s’appuie sur Cyprien, plein de miséricorde, qui accepte avec bonté d’accueillir les chrétiens apostats — c’est l’école de la seconde chance des premiers siècles. De son côté, Novatien, élu antipape, leur refuse cette miséricorde. La querelle enflamme à ce point le monde de la chrétienté qu’elle cause un schisme au sein de l’Église. La bande à Corneille et Cyprien finira par obtenir gain de cause mais, victime des persécutions antichrétiennes, le premier mourra en exil tandis que le second finira la tête tranchée.

