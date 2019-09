Le dernier roman d’Amélie Nothomb cartonne en librairie

1 Soif, par Amélie Nothomb, Albin Michel, août 2019

Résumé : C'est cette sensation corporelle violente, douloureuse vécue par le Christ lors de sa Passion que la célèbre romancière au chapeau nous fait ressentir. Écrivant à la première personne, elle développe une version très incarnée du dernier jour de ce condamné si spécial. Ses doutes, sa peine, ses souffrances, sa peur. La crucifixion est ici narrée à hauteur d'homme. En s'autorisant une vraie liberté de ton, et avec cette perspective introspective, Amélie Nothomb ne propose-t-elle pas au fond un roman de catéchisme pour l'époque ?

2 L'Église en procès, par Jean Sévillia, Tallandier, août 2019

Résumé : Quinze historiens répondent à diverses questions sur l'histoire de l'Église catholique en remettant chaque sujet dans son contexte historique. Ils abordent notamment les preuves de l'existence de Jésus, les relations entre la papauté et le pouvoir, la question de la responsabilité dans les guerres de Religion ou encore la position du Vatican face au nazisme.

3 Hors Service, par le père Pierre Amar, Artège, septembre 2019

Résumé : À l'été 2018, au cours d'une croisière au large de l'Italie, l'auteur, prêtre du diocèse de Versailles, s'est vu hospitalisé d'urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë. Il témoigne ici, non sans humour, de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et du milieu hospitalier.

4 L'Église, des femmes avec des hommes, par Anne-Marie Pelletier, Cerf , septembre 2019

Résumé : Un manifeste sur la place passée, présente et future des femmes au sein de l'Église. La théologienne et bibliste démontre que les stéréotypes et les préjugés demeurent tout comme les modes de gouvernance, maintenant les femmes sous le pouvoir des clercs en dépit d'un mouvement de valorisation initié depuis quelques années.

5 L'Homme Desincarne ; Du Corps Charnel Au Corps Fabrique, par Sylviane Agacinski, Gallimard, juin 2019

Résumé : À la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la législation encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s'affranchir de la chair, de la mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la puissance scientifique et technique, une descendance de laboratoire.

6 Journal d'un amour perdu, par Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, septembre 2019

Résumé : Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent cette expérience universelle, cette lutte contre la détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un être à qui on doit le goût du bonheur, la passion des arts, le culte de la joie. L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus enfant de personne..

7 Ouf ! maman part au couvent, par Stéphanie Combe, Quasar, mai 2019

Résumé : Clémentine, mère de famille catho, harassée par les multiples tâches quotidiennes, part faire une retraite spirituelle. Plein d'entrain et d'humour, ce court roman est un petit bijou de développement personnel et spirituel. La méthode Vittoz, entre autres, et les bienfaits de la prière, vont remettre d'aplomb une maman transformée, prête à reprendre sa vie en main.

8 Les souvenirs viennent à ma rencontre, par Edgar Morin, Fayard, septembre 2019

Résumé : Les mémoires du sociologue et philosophe E. Morin réunis par ses soins. Abordant des sujets liés aux grands évènements historiques du XXe siècle ou d'ordre plus intime, ce fils unique, orphelin de mère, évoque les rencontres mémorables qui ont jalonné sa vie ainsi que ses résistances, sous l'Occupation puis pendant les guerres d'Algérie, de Yougoslavie et d'Irak.

9 Etouffée : récit d'un abus spirituel et sexuel : témoignage, par Sophie Ducrey, Tallandier, septembre 2019

Résumé : A sa majorité, l'auteure est abusée sexuellement durant un an par son accompagnateur spirituel, prêtre de la communauté Saint-Jean. Quinze ans plus tard, elle décide de rompre le silence pour faire reconnaître les violences qu'elle a subies. Son témoignage présente les mécanismes de l'emprise psychique et des abus sexuels dans l'Église catholique ainsi que la loi du silence qui les couvre.

10 L'Evangile inouï, par Dominique Collin, Salvator, août 2019

Résumé : Encadré par la doctrine et normalisé par la morale, raisons pour lesquelles il peut sembler trop bien connu, l'Évangile demeure, selon le dominicain, une réalité radicalement nouvelle, une parole de vie capable de communiquer la joie d'exister si elle est écoutée dans l'ouverture à son caractère inouï, c'est-à-dire, au sens propre, non encore entendu.