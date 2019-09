Une nouvelle église inaugurée à Oman, un événement rarissime

Un moment « extraordinaire »

Une nouvelle église a été inaugurée le 7 septembre 2019 à Salalah, dans le sud du sultanat d’Oman. Situé à l’extrême bout de la péninsule arabique, l’islam y est religion d’état. Dans ce pays qui compte quatre paroisses catholiques, ces derniers, majoritairement des immigrés, représentent 2% de la population. Pour Mgr Paul Hinder, vicaire apostolique d’Arabie méridionale, dont Vatican News rapporte les propos, « la communauté catholique d’Oman va bien, elle est vivante ».

La cérémonie d’inauguration de la nouvelle église Saint-François-Xavier, qui peut accueillir environ un millier de personnes, a eu lieu un an et demi après la pose de la première pierre, en février 2018. L’événement, très festif, a été « extraordinaire », selon le prélat. « Pour les fidèles de la région, il n’arrive pas souvent de voir trois évêques et un grand groupe de prêtres et de religieuses réunis », a-t-il souligné. Pour lui, cette nouvelle église est « la preuve que Dieu marche à nos côtés ».