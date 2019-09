Pape François : La vraie révolution est celle qui « éteint la violence et génère la fraternité »

La graine de la vraie révolution, « celle de l’amour qui éteint la violence et génère la fraternité », a été semée, a estimé le pape François lors de l’audience générale du 11 septembre 2019, au retour de son voyage dans l’océan Indien. Devant des milliers de pèlerins, il a confié avoir effectué ce voyage au Mozambique, à Madagascar et à Maurice, comme « un pèlerin de paix et d’espérance ».

Au Mozambique, une terre ayant récemment souffert « d’un long conflit armé », le successeur de Pierre est venu semer des « grains d’espérance, de paix de réconciliation », encourageant les autorités à travailler ensemble « pour le bien commun ». Il s’est aussi réjoui du « pas en avant » réalisé le 1er août dernier pour parvenir à la paix. Le chef de l’Église catholique a également évoqué sa visite à l’hôpital Zimpeto, une structure où « tous travaillent pour les malades », et ce bien qu’il ne soient pas de la même religion. La messe célébrée dans le grand stade a été un point culminant de son voyage, une véritable graine de la vraie révolution « de l’amour » et de « la fraternité ».

Le pontife argentin a ensuite mentionné Madagascar, pays pauvre mais magnifique grâce à ses ressources. Il a insisté sur sa visite dans la « Cité de l’amitié » du père Pedro Opeka où l’on tente de concilier travail, dignité et protection des plus démunis. Là-bas, le Pape a également vénéré la première béatifiée du pays, Victoire Rasoamanarivo. Lors de la veillée qu’il a passée avec les nombreux jeunes du pays, il les encouragés à répondre « généreusement » à l’appel de la mission. La pluie n’a pas altéré la joie de ces jeunes, s’est-il félicité.

Les Béatitudes, « carte d’identité » du chrétien

À Maurice enfin où il a passé une journée, le Pape s’est rappelé sa visite sur la tombe du père Laval, véritable « apôtre de l’unité mauricienne ». Lors de la messe au monument Marie-Reine-de-la-Paix, il avait mené une méditation sur la Béatitudes. L’Évangile des Béatitudes doit être la « carte d’identité » du chrétien et demeurer un antidote à la tentation de l’égoïsme, selon lui.

Plus de 20 ans après Jean Paul II, le Pape argentin a ainsi mis ses pas dans ceux de son prédécesseur polonais. L’espérance du monde est le Christ, « ferment le plus puissant de fraternité, de liberté et de justice et de paix » pour tous les peuples, a-t-il estimé devant la foule. C’est ce ferment qu’il cherché à apporter lors de ce voyage. Il a donc invité les fidèles à prier pour qu’il porte du fruit. Il a également profité de cette audience pour saluer tout particulièrement l’association d’évangélisation Anuncio. Enfin, s’adressant à des pèlerins portugais, le Saint-Père a exhorté la foule à se réfugier « sous le manteau de Marie ». Là, se trouve la paix, a-t-il lancé.

