Les lieux de la Bible : Hébron, la ville où Dieu rencontra Abraham

Hébron, lieu de sépulture et sanctuaire

Nous sommes à peine à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Lorsque le regard parcourt aujourd’hui la ville avec ses immeubles modernes, on a peine à croire qu’il s’agit de l’une des villes les plus anciennes du Proche-Orient. Et pourtant, tout s’est joué en ces lieux où la foi des Hébreux et celles à venir des autres monothéismes ont pris racine. La Genèse raconte que c’est, ici même, à Hébron, qu’Abraham a jadis établi sa tente sous le grand chêne de Mambré. C’est sous ce chêne que Dieu lui est apparu et lui promit une descendance fertile alors que sa femme, Sara, était pourtant bien âgée et stérile, ainsi qu’une terre sur laquelle s’établir. De nos jours, on identifie cet endroit à Ramat el-Khalil ou colline de l’Ami, et un chêne antique dit « de Mambré », vieux de presque mille ans, perpétue le souvenir de cette apparition de Dieu à Abraham. Lieu désert et infertile, Hébron était destiné par ce don divin à devenir un lieu de promesses riche d’avenir et une cité sainte…

C’est, en effet, à Hébron même qu’eut lieu la naissance miraculeuse d’Isaac, fils d’Abraham et de Sara, pourtant âgée et stérile. Mais, c’est également à Hébron que Sara, puis Abraham seront aussi enterrés dans la grotte de Makpéla face à Mambré. Hébron devint ainsi lieu de promesses, mais aussi de sépultures et sanctuaire. Le lieu saint est aujourd’hui toujours visible et est visité chaque année par de nombreux pèlerins. Il demeure entouré de son puissant mur hérodien et une mosquée y côtoie une église fondée par les croisés, les trois religions monothéistes considérant Abraham comme leur père dans la foi… Enfin, c’est également en ce sanctuaire, qui a pris pour nom « Tombeau des Patriarches », qu’Isaac, Jacob et leur épouse respective, Rebecca et Léa, reposent.

Creative Commons Tombeau des Patriarches, Hébron, Palestine

Josué et David à Hébron

Mais cette géographie et histoire biblique est encore enrichie par deux autres évènements majeurs. Lorsque Josué, le successeur de Moïse, mènera le peuple hébreu vers la Terre promise, la conquête du pays de Canaan donnera lieu à des épisodes violents notamment à Hébron même, ainsi que le relate dans l’Ancien Testament le Livre de Josué : « Josué, avec tout Israël, monta d’Églone à Hébron. Ils la combattirent, s’en emparèrent et la passèrent au fil de l’épée, ainsi que son roi, toutes ses villes et toutes les personnes qui s’y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant, tout comme il avait fait pour Églone. Il la voua à l’anathème avec toutes les personnes qui s’y trouvaient ». Hébron, fut donc non seulement une terre sainte, mais également et surtout une étape décisive vers la Terre promise.

Enfin, c’est également à Hébron que David trouvera refuge alors que, proscrit, il fut poursuivi par Saül. En ces lieux saints, la situation se retournera vite en faveur de David qui y fut consacré, comme le rappelle la Bible : « Alors les hommes de Juda vinrent à Hébron où ils donnèrent l’onction à David, comme roi sur la maison de Juda ». Hébron est donc la ville qui consacrera comme deuxième roi d’Israël, David, après Saül. David, héritier de la promesse messianique, y règnera sept ans et demi et sa lignée fort fertile conduira à Jésus. Hébron connaîtra encore de nombreuses péripéties avec l’occupation romaine, un terrible incendie décidé par un lieutenant de l’empereur Vespasien la ravagera également, avant qu’elle ne devienne un triste marché d’esclaves juifs…

Mais la renommée d’Hébron résistera à toutes ces vicissitudes et survivra avec Byzance comme avec les croisés, sans oublier la domination arabe, toutes ces sociétés ayant à sa manière vénéré la ville sainte.