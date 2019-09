Les expos de la rentrée à ne pas manquer

Pour découvrir la sélection d’Aleteia, cliquez sur le diaporama :

Du Greco à Léonard de Vinci en passant par Tolkien, les expositions de la rentrée s’annoncent éblouissantes. Mais Aleteia n’a pas oublié celles plus modestes, à Paris ou en province, qui méritent tout autant notre attention. Car à l’intérieur s’y cachent des découvertes exceptionnelles, tant d’un point de vue artistique que spirituelle. La petite galerie G. Sarti à Paris vous dévoilera ainsi toutes les facettes de la Vierge Marie. À Saint-Antoine-l’Abbaye vous pourrez plonger dans l’incroyable épopée des reliques du Moyen Âge et la dévotion qui les entoure. Au musée Jacquemart-André, ce sont des chefs-d’œuvre sacrés de la renaissance italienne, appartenant à une collection privée américaine, qui seront dévoilés pour la première fois. Gentileschi et Véronèse sont au programme ! Une rentrée 2019 qui s’annonce enrichissante aussi bien pour les yeux que pour le cœur.