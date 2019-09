Le vœu des Échevins à Lyon, sans le cardinal Barbarin mais fidèle à la tradition

Lire aussi : À Fourvière, les travaux de réhabilitation se poursuivent

Tradition religieuse instaurée depuis 1643, le vœu des Échevins réunit chaque année les notables de la ville en souvenir de la protection de la Vierge accordée lors d’une terrible peste. Depuis 2001, c’était le cardinal Barbarin qui accueillait le maire et de nombreux élus, « avec son style bien à lui », a rappelé Gérard Collomb hier lors des discours officiels, lui rendant un hommage appuyé.

Après la messe dans la Basilique, l’administrateur apostolique du diocèse, Mgr Michel Dubost, suivi par de nombreux élus et politiques, s’est rendu sur l’esplanade dominant la ville, afin de se recueillir devant le Saint-Sacrement et bénir la ville. Cet instant suspendu a joliment été capturé par Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire, avec ce cliché, entre deux averses, d’un arc-en-ciel sur la cité des gones. Une arche de l’alliance et de concorde en ce jour important pour les lyonnais, comme l’a exprimé le maire parlant même de Fourvière comme de « l’âme de la ville ».

À l’occasion du voeu des échevins, alors que la ville est bénie par le Saint-Sacrement, le Seigneur nous fait un clin d’œil : l’arc-en-ciel, signe de son alliance avec les hommes fait son apparition ! #fourviere pic.twitter.com/vAary1OLI4 — Mgr E.Gobilliard (@EGobilliard) September 8, 2019

Les élus se sont ensuite dirigés vers le tout nouveau pavillon d’accueil à l’entrée de l’esplanade, destiné à l’accueil des pèlerins et visiteurs. Une première inauguration de ces importants travaux qui se poursuivent dans le cadre du « Nouvel Élan pour Fourvière ».