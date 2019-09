Olivier Giroud, prochain rédacteur en chef du magazine « Jésus »

Olivier Giroud n’a pas fini de nous surprendre. Le désormais légendaire buteur de l’équipe de France de football et champion du Monde en 2018 a saisi la plume et il est le rédacteur en chef du troisième numéro du magazine Jésus ! qui remplira les kiosques dès le 19 septembre prochain. Maniant avec dextérité les codes de la presse contemporaine, cette revue à parution annuelle propose un autre regard sur la personne du Christ en donnant la parole à des personnalités variées. Olivier Giroud succède ainsi aux chanteurs Pascal Obispo et Arielle Dombasle qui avaient pris les manettes du magazine lors des deux précédentes éditions. Un choix qui n’est pas fortuit puisque le sportif fêtera le 30 septembre prochain ses 33 ans, l’âge du Christ.

Fervent chrétien, l’international français originaire de Chambéry se confie volontiers sur sa foi. « Je suis persuadé que le Seigneur a un plan pour chacun d’entre nous et je lui fais confiance », lançait-il il y a quelques mois à Aleteia, poursuivant : « Les choix que j’ai faits dans ma vie ont été bénis par le Seigneur ».

« Utiliser ma médiatisation »

Lors d’un entretien avec Le Figaro publié vendredi dernier, il affirmait essayer de parler de sa foi dès que possible. Quant à son nouveau métier de rédacteur en chef, voici sa vision : « J’estime que je dois utiliser ma médiatisation pour évoquer ce qui me touche et de mon engagement auprès de Jésus Christ ». Un succès auprès du grand public qu’il a déjà mis à profit il y a peu : « On a organisé un gala récemment à Londres en faveur des chrétiens persécutés dans le monde, ça s’est très bien passé ».

