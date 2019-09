Mgr Éric de Moulins-Beaufort reçu par le Premier ministre

Nommé à la tête de l’épiscopat français en avril 2019 , Mgr Éric de Moulins-Beaufort va être reçu ce mardi 10 septembre par le Premier ministre Édouard Philippe à 19h à Matignon. Un échange qui a lieu moins de deux semaines après la rencontre entre Emmanuel Macron et Mgr Éric de Moulins-Beaufort. Si la bioéthique devrait certainement faire partie des sujets abordés, l’accueil des migrants ou les relations entre les cultes et l’État pourraient également être évoqués.

Pour mémoire, en 2002 le gouvernement de Lionel Jospin a pris la décision d’organiser des réunions régulières entre le Premier ministre, les ministres concernés et les représentants qualifiés de l’Église catholique dans le cadre d’une instance officielle de dialogue entre l’État et l’Église catholique. L’objectif visé : « aborder, analyser et si possible résoudre les problèmes qui peuvent apparaître dans les relations entre l’Église et les pouvoirs publics », avait détaillé à l’époque le cardinal Ricard lors de l’Assemblée plénière de novembre 2002.