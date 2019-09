Deux astuces qui peuvent rebooster le couple

«Votre conjoint n’est pas intouchable. Il y a un bruit de fond dans son cœur, qui est encore plus dangereux. Une petite voix qui le condamne régulièrement.»

Je vous suggère de faire une radiographie du cœur de votre conjoint. Avez-vous conscience de la quantité de paroles négatives ou décourageantes qui, chaque jour, le touchent jusqu’au cœur, menaçant ainsi sa paix intérieure ? Avec les médias, il ou elle est déjà assailli par les mauvaises nouvelles… Accidents de train, catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, chômage qui ne cesse d’augmenter, épidémies qui menacent l’humanité, crises financières et politiques perpétuelles… Mais il n’y a pas que cela… Il y a aussi les images sur Facebook ou Instagram, qui sont pour votre aimé(e) une autre forme de menace. Elles lui montrent le bonheur et les succès des amis bronzés et heureux, ceux qui exhibent sans trop de pudeur leurs vacances, leurs voyages et leurs fêtes, ou qui dévoilent l’opulence de leurs maisons ou de leurs voitures. Tout ce qui, insidieusement, lui suggère l’insuffisance de son propre bonheur et le faible niveau de vie de votre famille.

En plus, il y a les soucis normaux. Les problèmes relationnels, les maladies, les impôts, les dettes, les interminables impératifs de la vie quotidienne, jusqu’aux injonctions de plus en plus intrusives de la publicité et du marketing. Elles aussi, elles contiennent autant d’accusations silencieuses, comme #mangerbouger, fumer tue ou le dépliant du nouveau club de gym glissé dans la boîte à lettres. Tout cela pour nous rappeler que nous ne sommes jamais assez minces, responsables, raisonnables, en forme ou encore écolos… ce qui consomme énormément de notre énergie vitale. Même les esprits les plus vertueux ne sont pas épargnés de ces intimidations permanentes.

Votre conjoint, lui non plus, n’est pas intouchable. Il y a un bruit de fond dans son cœur, qui est encore plus dangereux. Une petite voix qui le condamne régulièrement. Par exemple, beaucoup d’hommes se lèvent le matin avec l’idée que quelque chose ne fonctionnera pas dans la journée. « Tu n’en fais pas assez, tu n’es pas à la hauteur de ton défi ». En général, cette condamnation reste vague, mais elle détient toujours un petit goût d’authenticité. La plupart a honte de l’avouer… Les hommes ne doivent-ils pas montrer qu’ils contrôlent tout et, par conséquent, se mentir un peu à eux-mêmes ? Avouons-le, ce n’est pas la meilleure manière de commencer sa journée !

«L’ennemi du couple ne dort pas. Car il sait très bien que si vous cultivez votre amour, si vous prenez soin du cœur épuisé de l’autre, vous serez un signe dans le monde qui rassure.»

C’est un peu différent dans le cœur des femmes. En elles, cette voix de l’insatisfaction ou de l’inquiétude semble plutôt toucher la corde de l’amour : « Es-tu aimée ? Mérites-tu qu’on s’intéresse encore à toi ? Seras-tu abandonnée un jour ? Vas-tu rester seule, sans moyens, non comprise ? » Pour dire la vérité, cette voix est la même qui, un jour très lointain, a interpelé Ève : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » (Gen 3,1). À la première attaque, Eve a su résister. Elle s’est rappelée que, tout au contraire, Dieu avait permis de manger de tous les arbres du jardin, qu’il n’y avait qu’une seule exception. Cela voulait bien dire que Dieu l’aimait énormément ! Mais au deuxième assaut, Eve a cédé. Elle a commencé à douter de l’amour de Dieu, d’elle-même, et du bonheur.

Votre conjoint sera peut-être tenté de chercher refuge dans son smartphone, dans le jeu, la télé, les achats, l’alcool, la pornographie ou même des conversations ou des amitiés à la limite de la fidélité conjugale. Tenté, mais pas plus. Mais il faut prendre garde. L’ennemi du couple ne dort pas. Car il sait très bien que si vous cultivez votre amour, si vous laissez le Bon Berger entrer régulièrement dans votre communauté conjugale, si vous prenez soin du cœur épuisé de l’autre, vous serez un signe dans le monde qui rassure. Vous serez un signe qui fait du bien, un signe qui rappelle à tout le monde que Dieu est encore là et que l’homme n’est pas seul. Que le don de soi et la fidélité mutuelle sont non seulement possibles, mais qu’ils restent le chemin plus sûr pour accéder au bonheur durable.

Deux astuces pour rebooster votre couple

Que faire face à de tels enjeux ? J’aimerais vous proposer deux astuces. Réalistes, elles devraient permettre à votre conjoint de pouvoir souffler et de savoir qu’auprès de vous, il ou elle trouvera toujours un refuge et un appuis.

1. Bénir : dire des bonnes paroles à l’autre. Des paroles qui sont simples et vraies. Elles annulent ou, au moins, relativisent les accusations. Une bénédiction signifie qu’on dit des bonnes choses. C’est le contraire d’une malédiction, qui signifie qu’on entend des choses mauvaises. À sa femme, un homme pourrait faire des petits compliments plus souvent… D’ailleurs, ce n’est jamais assez souvent ! Il pourrait lui dire qu’elle est belle, lui écrire par sms qu’il se réjouit de la retrouver le soir, qu’il pense à elle… Parfois, il pourrait aussi la rassurer plus explicitement : « Je suis heureux que tu sois ma femme », « je serai toujours avec toi »; « j’ai envie de vieillir avec toi », « tu es la femme que j’aime plus au monde et ça ne va jamais changer ». Une phrase comme celle-ci peut éliminer toute frustration.

À son mari, une femme pourrait dire qu’elle se sent sûre à ses côtés, qu’elle est fière de lui. Que pour elle, être avec lui est beaucoup plus important que de rechercher le succès dans sa propre carrière. Les hommes aiment énormément qu’on reconnaisse leurs efforts, même les tous petits. Un petit « merci d’avoir fait ça pour moi », ou « tu ne t’imagines même pas à quel point tu me rassures », ça fait booster leur cœur ! Cela les incite certainement à rentrer plus tôt du travail… Si votre conjoint sait qu’il/elle entendra de votre part des paroles similaires, la rencontre avec vous deviendra alors la plus attendue du jour. Et cela vous rendra tous les deux très forts. Devenez pour l’autre le don que vous êtes appelé à être, soyez pour l’autre un lieu de sa paix.

2. Lire la Parole de Dieu. C’est comme courir vers Lui, se laisser prendre dans Ses bras. La Bible est remplie de paroles qui nous rassurent par leur beauté, et qui nous guérissent parce qu’elles sont « non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants » (1 Tess 2,13). Le Seigneur nous dirige avec des paroles simples comme « Je suis avec toi ! » (Ex 3,12) ou « N’aie pas peur » Elles sont dites au moins une centaine de fois dans la Bible ! Souvent, il emploie aussi des formules plus explicites :

« Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur… » (Isaïe 43, 1-3).

À ce propos, j’aimerais vous recommander les psaumes 22-24-26, ou 33-36-39… Avec des chiffres pareils, il n’est pas difficile de s’en rappeler ! Pourquoi ne pas copier quelques-unes de ces Paroles de Dieu sur votre téléphone, pour vous les lire vous-même, ou pour les envoyer régulièrement à votre conjoint ? Vous permettez ainsi à Dieu de lui dire des Paroles qui sauvent.

Oui, je l’avoue, c’est un petit effort qui exige de la créativité. Mais ne l’oubliez pas, le travail est déjà fait : ces textes sont écrits depuis presque 2000 ans ! Imaginez à quel point vous pourriez devenir pour votre couple une source de paix durable, un vrai repaire contre les menaces quotidiennes !

