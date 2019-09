Les films les plus attendus de la rentrée

Jeanne, quand la jeunesse renforce la puissance du message

Après Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, le réalisateur Bruno Dumont revient au texte de Charles Péguy, dont il s’inspire pour mieux le sublimer. Réalisateur singulier et hors cadre, son angle est ici plus sérieux que dans le film précédent, avec une comédienne très jeune mais non dénuée de talent.

Jeanne, de Bruno Dumont, avec Fabrice Lucchini, en salles le 11 septembre.

Et vous, quelles questions souhaiteriez-vous poser à Dieu ?

Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les séquelles de cette expérience. Sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu. Quelles questions lui poser alors ?

Interview avec Dieu, de Perry Lang, séances les 19 et 20 septembre uniquement.

À la rencontre de ceux qui ont trouvé leur place dans le monde

Enfin un documentaire inspirant, riche de témoignages de personnes qui veulent donner un sens heureux à leur vie, s’engager, réussir dans la voie qui leur est singulière. Ainsi, de Frédérique Bedos à un agriculteur âgé aux yeux pétillants, en passant par un constructeur de moulin à vent, tous ces « artistes » ont refusé la tristesse d’un destin sans saveur.

Artistes de la vie, de Pierre Westelynck, en salles le 18 septembre (France).

L’adaptation cinématographique d’un Pulitzer

Theodore « Theo » Decker n’a que 13 ans quand sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie : passant de la détresse à la culpabilité, il se reconstruit peu à peu et découvre même l’amour. Tout au long de son périple vers l’âge adulte, il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre espoir : un tableau d’un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir. Le Chardonneret est un film initiatique à l’américaine qui nous transporte dans l’imaginaire.

Le Chardonneret, de John Crowley, avec Nicole Kidman, en salles le 18 septembre.

Ceux qui travaillent, implacable et bouleversant

Un cadre supérieur d’une grande compagnie de fret maritime consacre sa vie au travail. Il est amené à prendre une décision dans l’urgence, seul, qui lui coûte son poste. Se sentant trahi par un système qu’il sert depuis longtemps, il remet toute sa vie en question. Sélectionné au festival de Locarno,

Ceux qui travaillent, d’Antoine Russbach, avec Olivier Gourmet, en salles le 25 septembre.

Downton Abbey, un film dans la droite lignée de la série

La célèbre série anglaise sort enfin en salles obscures. La famille royale s’apprête à arriver à Downton Abbey, le domaine de la famille Crawley, provoquant remous et tensions pour sauver l’honneur du lieu. À aller voir sans hésiter pour savourer dialogues et jeux d’acteurs anglais.

Downton Abbey, de Michael Engler, avec Maggie Smith, en salles le 25 septembre.

Un documentaire qui met les enfants à l’honneur

Des enfants se mobilisent contre l’injustice et les violences. Nous suivons à travers le monde ces héros qui sortent à peine de l’enfance, décidés à prendre part au sort de ceux qui les entourent.

Demain est à nous, documentaire de Gilles de Maistre, en salles le 25 septembre.

Plongez dans l’histoire de Chambord

1519, François Ier ordonne la construction d’un bel et somptueux édifice à Chambord. 2019, le film Chambord célèbre les 500 ans de la construction du château, raconté par Cécile de France. Le documentaire promet une magnifique plongée dans l’histoire, servi par des images et une voix-off de qualité.

Chambord, de Laurent Charbonnier, documentaire, en salles le 2 octobre.

Dans les pas du Jack London… italien

Au beau milieu du XXe siècle, à Naples, le parcours initiatique du jeune marin Martin Eden prend un autre tournant quand il conquiert l’amour d’une jeune bourgeoise grâce à sa culture. Mais au cœur de la montée des mouvements politiques, il a le sentiment de trahir ses origines. Inspiré du roman de Jack London, ce film italien raconte l’histoire du jeune autodidacte Martin Eden et nous replonge dans l’univers d’un des plus grands auteurs de livres d’aventure.

Martin Eden, de Pietro Marcello, en salles le 16 octobre.

Le film engagé de Ken Loach

Le cinéaste britannique multi-récompensé revient avec une chronique amère de l’ubérisation de la société, à travers le quotidien d’une famille de Newcastle. Ce qui apparaît comme une promesse de liberté devient le joug de l’esclavage, et le principe du travail ainsi organisé met même en péril l’équilibre de la famille. Connu pour ses dénonciations sociales et sa défense des classes populaires, Ken Loach associe son immense talent à son propos.

Sorry we missed you, de Ken Loach, en salles le 23 octobre.